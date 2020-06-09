Если бы европейские страны не ввели жесткий карантин, то в результате COVID-19 могло бы умереть около 3 миллионов человек.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона проанализировали влияние карантина в 11 европейских странах, сообщает BBC.

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Ученые проанализировали влияние карантина с начала пандемии до начала мая в таких европейских странах: Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.

На момент исследования в этих странах в результате осложнений от коронавируса умерло около 130 тысяч человек.

Согласно их подсчетам, до 4 мая без карантина в Европе заболели бы 12-15 миллионов человек, 3,2 миллиона из которых умерли бы.

В общем карантин предотвратили гибель 690 тысяч человек во Франции, 630 тысяч в Италии и 470 тысяч в Великобритании.

Также исследователи отметили, что пока коронавирусом инфицирована небольшая часть населения – около 4%. Ученые предупредили, что это лишь "начало пандемии" и после ослабления карантина количество новых больных будет расти.