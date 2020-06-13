Более 30 тысяч больных и 753 новых случая инфицирования: распространение COVID-19 в областях
За прошедшие сутки в Украине снова зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусной болезнью – еще 753 случая. Общее количество больных COVID-19 – 30 506.
Третий день подряд в Украине фиксируют рекордное количество заражений. Такие данные сообщает система мониторинга распространения инфекции аппарата СНБО Украины.
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За минувшие сутки также подтвердили еще 10 летальных случаев вследствие осложнений коронавирусной болезни, с начала эпидемии умерли 880 человек с диагнозом COVID-19 на территории Украины.
Зато выздоровели от болезни – 13 976 украинцев, из которых 409 за минувшие сутки.
COVID-19 в областях Украины 13 июня:
- Черновицкая область – 3 869;
- Киев – 3 838;
- Львовская область – 2 658;
- Ровненская область – 2 297;
- Ивано-Франковская область – 1 695;
- Закарпатская область – 1 583;
- Тернопольская область – 1 403;
- Харьковская область – 1 482;
- Киевская область – 1 784;
- Винницкая область – 1 369;
- Волынская область – 1 354;
- Одесская область – 1 081;
- Днепропетровская область -990
- Житомирская область – 1 032;
- Кировоградская область -577;
- Хмельницкая область – 544;
- Запорожская область – 521;
- Черкасская область -536;
- Николаевская область – 320;
- Черниговская область – 385;
- Полтавская область – 278;
- Донецкая область – 290;
- Сумская область – 208;
- Херсонская область – 179;
- Луганская область – 56.