За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 833 новых случая заражения коронавирусом. Соответственно, по состоянию на 23 июня общая статистика инфицированных COVID-19 в стране выросла до 38 074.

О новых случаях коронавируса на территории страны сообщает система мониторинга распространения COVID-19 аппарата СНБО Украины.

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С начала пандемии в Украине обнаружили 38 074 случая заражения коронавирусом. По состоянию на сейчас от болезни еще лечатся 20 083 человека.

За минувшие сутки выписали 314 пациентов. В результате общая статистика выздоровевших выросла до 16 956.

К сожалению, за прошедшие сутки в стране зарегистрировали 23 летальных случая во время течения коронавируса. Всего с начала года в Украине умерли 1 035 пациентов с COVID-19.

Со вчерашнего дня в Украине обнаружили 833 новых случая заражения коронавирусом. Очередной антирекорд и больше всего новых больных (+240) вновь зарегистрировали на Львовщине.

Несколько меньше, но также много новых случаев заражения зафиксировали на Закарпатье (+103), в Ровненской области (+75), а также в Киеве (+61) и на Буковине (+62).

За прошедшие сутки в Украине провели 19 404 тестирований, из них 9 900 исследований методом ПЦР, а также 9 504 исследований методом ИФА.

COVID-19 в областях Украины 23 июня:

Винницкая область – 1 690;

Волынская область – 1 894;

Днепропетровская область – 1 049;

Донецкая область – 368;

Житомирская область – 1 295;

Закарпатская область – 2 291;

Запорожская область – 555;

Ивано-Франковская область – 2 091;

Кировоградская область – 631;

Киев – 4 429;

Киевская область – 2 285;

Львовская область – 4 220;

Луганская область – 73;

Николаевская область – 366;

Одесская область – 1 333;

Полтавская область – 296;

Ровненская область – 3 038;

Сумская область – 263;

Тернопольская область – 1 744;

Харьковская область – 1 844;

Херсонская область – 188;

Хмельницкая область – 622;

Черновицкая область – 4 419;

Черкасская область – 605;

Черниговская область – 485.

Примите во внимание! В сводке отсутствуют данные с временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей, а также оккупированной АР Крым и города Севастополя.

Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала