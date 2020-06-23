Более 800 больных со вчерашнего дня – в Украине уже 38 074 случая COVID-19
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 833 новых случая заражения коронавирусом. Соответственно, по состоянию на 23 июня общая статистика инфицированных COVID-19 в стране выросла до 38 074.
О новых случаях коронавируса на территории страны сообщает система мониторинга распространения COVID-19 аппарата СНБО Украины.
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С начала пандемии в Украине обнаружили 38 074 случая заражения коронавирусом. По состоянию на сейчас от болезни еще лечатся 20 083 человека.
За минувшие сутки выписали 314 пациентов. В результате общая статистика выздоровевших выросла до 16 956.
К сожалению, за прошедшие сутки в стране зарегистрировали 23 летальных случая во время течения коронавируса. Всего с начала года в Украине умерли 1 035 пациентов с COVID-19.
Со вчерашнего дня в Украине обнаружили 833 новых случая заражения коронавирусом. Очередной антирекорд и больше всего новых больных (+240) вновь зарегистрировали на Львовщине.
Несколько меньше, но также много новых случаев заражения зафиксировали на Закарпатье (+103), в Ровненской области (+75), а также в Киеве (+61) и на Буковине (+62).
За прошедшие сутки в Украине провели 19 404 тестирований, из них 9 900 исследований методом ПЦР, а также 9 504 исследований методом ИФА.
COVID-19 в областях Украины 23 июня:
- Винницкая область – 1 690;
- Волынская область – 1 894;
- Днепропетровская область – 1 049;
- Донецкая область – 368;
- Житомирская область – 1 295;
- Закарпатская область – 2 291;
- Запорожская область – 555;
- Ивано-Франковская область – 2 091;
- Кировоградская область – 631;
- Киев – 4 429;
- Киевская область – 2 285;
- Львовская область – 4 220;
- Луганская область – 73;
- Николаевская область – 366;
- Одесская область – 1 333;
- Полтавская область – 296;
- Ровненская область – 3 038;
- Сумская область – 263;
- Тернопольская область – 1 744;
- Харьковская область – 1 844;
- Херсонская область – 188;
- Хмельницкая область – 622;
- Черновицкая область – 4 419;
- Черкасская область – 605;
- Черниговская область – 485.
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