Более 100 человек под угрозой: умершую от коронавируса женщину похоронили без соблюдения норм
В районной больнице города Алешки, что на Херсонщине, от коронавируса умерла 69-летняя медсестра. Инфекцию у нее обнаружили посмертно и похоронили женщину без соблюдения надлежащих санитарных норм. Из-за этого под угрозой оказались более 100 человек.
Медиков, которые могли контактировать с инфицированной отправили на обсервацию. Но впоследствии выяснилось, что в группе риска не только коллеги умершей, но и все, кто был на похоронах, ведь ее хоронили в открытом гробу.
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В сельском совете заявили, врачи заверили, что коронавируса у женщины нет. Но результат теста пришел сразу после похорон.
"Родственники умершей медсестры сообщили, что женщине сделали тест и результаты лабораторного исследования ожидаются. Однако те настояли, чтобы выдать тело умершей "без вскрытия". Законных оснований отказать у главного врача не было", – написал в Фейсбуке главный врач области Виктор Короленко.
Уже после скандала, в областном Департаменте здоровья пообещали разобраться. Родственники женщины говорили, что их обманули.
Нам выдали тело, сообщили об отсутствии у умершей COVID-19. Позволили похоронить ее без необходимых средств. Мы требуем привлечь к ответственности врача Шовкуна Александра Александровича. Призываем власти прекратить публиковать откровенную ложь,
– заявила племянница умершей Марина Гребинская.
Смотрите видеообращение родственников погибшей:
Главный санитарный врач Украины отметил, что хоронить умершую должны были согласно строгих норм. Сейчас правоохранители разбираются, почему правила проигнорировали, а тело родным выдали без результата ПЦР-теста.
Коротко о разнице между экспресс-тестом и тестом ПЦР / Инфографика 24 канала
Село Олешки – карта:
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