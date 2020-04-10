Более 100 тысяч человек умерли от коронавируса в мире
Из-за осложнений COVID-19 в мире умерли более 100 тысяч больных, инфицировались коронавирусной инфекцией 1 миллион 647 тысяч человек.
Такие статистические данные опубликовал портал Worldometers.
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Следовательно, по состоянию на вечер 10 апреля в мире умерли 100 260 человек.
За последние сутки в мире подтвердили 4568 новых смертей от COVID-19. О наибольшем количестве летальных случаев сообщили в Италии.
"Антирекорд" по смертности от коронавируса пока установила четверка стран:
- Италия – 18 849
- США – 17 919
- Испания – 15 970
- Франция – 12 210
При этом за последние сутки наибольшее количество новых смертей подтвердили США – 1228 и Великобритания – 980.
Всего в мире заразились коронавирусом 1 млн 647 тыс. 635 человек. Лидером по количеству инфицированных COVID-19 являются США – 478 109 человек. Более 100 тысяч случаев подтверждены в Испании – 157 053, Италии – 147 577, Германии – 119 624, и Франции – 117 749.
Онлайн-карта распространения коронавируса в мире
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