24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Более 100 тысяч человек умерли от коронавируса в мире

- Читати новину українською
Сколько людей умерли от коронавируса в мире / unsplash.com

Из-за осложнений COVID-19 в мире умерли более 100 тысяч больных, инфицировались коронавирусной инфекцией 1 миллион 647 тысяч человек.

Такие статистические данные опубликовал портал Worldometers.

Читайте также: Карантин – не выход, 80% людей должны иметь иммунитет к COVID-19, – советник правительства Великобритании

Следовательно, по состоянию на вечер 10 апреля в мире умерли 100 260 человек.

За последние сутки в мире подтвердили 4568 новых смертей от COVID-19. О наибольшем количестве летальных случаев сообщили в Италии.

"Антирекорд" по смертности от коронавируса пока установила четверка стран:

  • Италия – 18 849
  • США – 17 919
  • Испания – 15 970
  • Франция – 12 210

При этом за последние сутки наибольшее количество новых смертей подтвердили США – 1228 и Великобритания – 980.

Всего в мире заразились коронавирусом 1 млн 647 тыс. 635 человек. Лидером по количеству инфицированных COVID-19 являются США – 478 109 человек. Более 100 тысяч случаев подтверждены в Испании – 157 053, Италии – 147 577, Германии – 119 624, и Франции – 117 749.

Онлайн-карта распространения коронавируса в мире

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение Новости Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 06:40 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
9 апреля 18:36 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
9 апреля 09:13 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт
7 апреля 15:20 Что есть, чтобы быть здоровым: главное о питании
Анастасія Лукашевська
7 апреля 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей