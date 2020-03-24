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Более 100 тысяч людей во всем мире уже выздоровели от коронавируса

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Во всем мире уже 102 тысячи 429 человек выздоровели от коронавируса. Бесспорным лидером по этому показателю является Китай, откуда, скорее всего, происходит эпидемия - 73 тысячи 159 человек, которые выздоровели.

Таковы официальные данные об общем количестве людей, которые переболели коронавирусом, по состоянию на утро 24 марта.

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В каких странах выздоровело больше всего людей:

  • Китай – более 73 тысяч человек выздоровели;
  • Иран – более 8,3 тысячи человек выздоровели;
  • Италия – более 7,4 тысячи человек выздоровели;
  • Южная Корея – более 3,5 тысячи человек выздоровели;
  • Испания – более 3,3 тысячи человек выздоровели;
  • Франция – 2,2 тысячи человек выздоровели.

В остальных странах нет и тысячи людей, которые уже выздоровели от коронавируса. Худше всего ситуация сейчас сложилась в США, где из более 46 тысяч больных выздоровели пока только 295 человек.

Также очень показательным является тот момент, что наибольшее количество людей, которые выздоровели от коронавируса, есть именно в тех странах, которые больше всего от эпидемии пострадали.

Эпидемия коронавируса в мире: самое важное

Первый официальный случай заражения коронавирусом зафиксирован еще в декабре 2019 года. С тех пор эпидемия распространилась по почти всему миру, а заболели коронавирусом (вместе с теми, кто уже вылечился) более 380 тысяч человек.

Хотя более 100 тысяч человек сравнительно легко смогли перенести болезнь и уже вылечились, более 16,5 тысячи людей во всем мире из-за коронавирус умерли.

Страны, наиболее пострадавшие от коронавируса:

  • Италия – почти 64 тысячи инфицированных и более 6 тысяч человек умерли;
  • Китай – более 81 тысячи инфицированных и более 3,2 тысячи человек умерли;
  • Испания – более 35 тысяч инфицированных и более 2,4 тысячи человек умерли;
  • Иран – более 23 тысяч инфицированных и более 1,8 тысячи человек умерли;
  • США – более 46 тысяч инфицированных и почти 600 человек умерли;
  • Франция – почти 20 тысяч инфицированных и 860 человек умерли.

коронавірус, наслідки і смертність
Последствия и смертность от коронавируса / инфографика 24 канала

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Китай Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Эпидемия
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