Более 100 тысяч людей во всем мире уже выздоровели от коронавируса
Во всем мире уже 102 тысячи 429 человек выздоровели от коронавируса. Бесспорным лидером по этому показателю является Китай, откуда, скорее всего, происходит эпидемия - 73 тысячи 159 человек, которые выздоровели.
Таковы официальные данные об общем количестве людей, которые переболели коронавирусом, по состоянию на утро 24 марта.
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В каких странах выздоровело больше всего людей:
- Китай – более 73 тысяч человек выздоровели;
- Иран – более 8,3 тысячи человек выздоровели;
- Италия – более 7,4 тысячи человек выздоровели;
- Южная Корея – более 3,5 тысячи человек выздоровели;
- Испания – более 3,3 тысячи человек выздоровели;
- Франция – 2,2 тысячи человек выздоровели.
В остальных странах нет и тысячи людей, которые уже выздоровели от коронавируса. Худше всего ситуация сейчас сложилась в США, где из более 46 тысяч больных выздоровели пока только 295 человек.
Также очень показательным является тот момент, что наибольшее количество людей, которые выздоровели от коронавируса, есть именно в тех странах, которые больше всего от эпидемии пострадали.
Эпидемия коронавируса в мире: самое важное
Первый официальный случай заражения коронавирусом зафиксирован еще в декабре 2019 года. С тех пор эпидемия распространилась по почти всему миру, а заболели коронавирусом (вместе с теми, кто уже вылечился) более 380 тысяч человек.
Хотя более 100 тысяч человек сравнительно легко смогли перенести болезнь и уже вылечились, более 16,5 тысячи людей во всем мире из-за коронавирус умерли.
Страны, наиболее пострадавшие от коронавируса:
- Италия – почти 64 тысячи инфицированных и более 6 тысяч человек умерли;
- Китай – более 81 тысячи инфицированных и более 3,2 тысячи человек умерли;
- Испания – более 35 тысяч инфицированных и более 2,4 тысячи человек умерли;
- Иран – более 23 тысяч инфицированных и более 1,8 тысячи человек умерли;
- США – более 46 тысяч инфицированных и почти 600 человек умерли;
- Франция – почти 20 тысяч инфицированных и 860 человек умерли.
Последствия и смертность от коронавируса / инфографика 24 канала