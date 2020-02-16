Более 2000 пассажиров лайнера Westerdam могут быть больны коронавирусом

Одна из пассажирок круизного лайнера Westerdam, что причалил к берегам Камбоджи в четверг, 13 февраля, оказалась больной коронавирусом. Ранее из-за подозрения на смертельный коронавирус сразу 5 стран отказались принять лайнер в своих портах. Однако судно не закрывали на карантин.

Коронавирусом заболела 83-летняя пассажирка лайнера Westerdam, сообщили Bloomberg. Тесты подтвердили болезнь через день после того, как более 2200 пассажиров и членов экипажа высадились в Камбодже. В то же время тест ее мужа был отрицательным, то есть он не заболел.

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Точно неизвестно, где именно женщина подхватила коронавирус, но все 2257 пассажиров и членов экипажа находятся в зоне риска. К слову, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, который скептически относился к тяжести вируса, лично раздавал розы и жал руку пассажирам Westerdam, когда они выходили.



Более 2200 пассажиров и членов экипажа высадились в Камбодже / Фото: Bloomberg

14 февраля, то есть на следующий день после того, как пассажиры высадились в Камбодже, женщина с мужем полетела самолетом в столицы Малайзии. Уже в Куала-Лумпуре у пассажирки обнаружили первые симптомы болезни. Сейчас она находится в больнице в стабильном состоянии.

Коронавирус – симптомы высокая температура, которая стабильно держится;

ухудшение общего состояния;

потеря аппетита;

частое дыхание, возникает одышка;

слабость, вялость, снижение активности;

кашель различной интенсивности.

Что известно о круизном лайнере Westerdam?

Лайнер отправился в плавание из порта в Гонконге 1 февраля. За 2 недели он должен был посетить несколько портов Тайваня и Японии. Завершить плавание планировал в порту Йокогама, куда лайнер прибыл бы 15 февраля. Оператор судна Holland America Line заявил, что лайнер не был на карантине, а оснований подозревать, что у кого-то на борту есть коронавирус, не было.

К слову, 14 февраля первым пассажирам другого круизного лайнера Diamond Princes с коронавирусом позволили покинуть судно. Это пожилые люди, пассажиры со слабым здоровьем и те, кто находился в каютах без окон. На его борту находились 355 инфицированных. Вероятно, болезнь распространилась от 80-летнего мужчины, который был на лайнере с 20 по 25 января, а потом сошел на берег в Гонконге.

Главное о коронавирусе:

Распространение опасного коронавируса началось с города Ухань. Впоследствии его закрыли на карантин и построили отдельные больницы для больных.

По состоянию на 16 февраля, от китайского коронавируса умерли 1 669 человека . Общее количество инфицированных – до 69 тысяч 256 человек по всему миру . По статистике, 9% больных умирают.

. Общее . По статистике, 9% больных умирают. В Китай временно прекратили групповые туры. Сейчас в Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.



Факты о коронавирусе / инфографика 24 канала