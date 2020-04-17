Более 20 стран поддержали ВОЗ после конфликта с США

Более 23 стран мира поддержали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). После того как Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении ее финансирования.

Глобальное сотрудничество и международные организации играют большую роль во время пандемии коронавируса, заявили 23 страны "альянса за мультилатерализм", сообщает DW.

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В организацию входят большинство государств Евросоюза, Аргентина, Канада, Мексика, Сингапур, Чили и Южная Африка.

"Мы поддерживаем усилия по борьбе с гуманитарными проблемами, вызванными вспышкой", – отметили главы МИД стран альянса по итогам телеконференции.

Они также подчеркнули важность "оставаться объединенными в нашей человечности" и на как можно меньших нарушениях трансграничной торговли и цепочек поставок из-за коронавируса.

Кроме того, различные ограничения, которые вводятся с целью сдержать заболевание, должны быть "целенаправленными, умными, прозрачными и временными", считают члены альянса.

Что такое "альянс за мультилатерализм"

Идея "альянса за мультилатерализм" была выдвинута в июле 2018 года главой МИД Германии Хайко Масом (Heiko Maas) в противовес концепции внешнеполитического взаимодействия президента США.

Альянс, нацеленный на расширение международного сотрудничества, был основан в сентябре 2019 года и не является заменой структур ООН. Под мультилатерализмом понимают принцип построения отношений между государствами, основанный на механизме многосторонних соглашений, позволяющих каждому государству пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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