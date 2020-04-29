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Более 40 медиков выздоровели от коронавируса на Ивано-Франковщине

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Более 40 медиков выздоровели от коронавируса на Ивано-Франковщине
Более 40 медиков выздоровели от коронавируса на Ивано-Франковщине / drohobych-rada.gov.ua

В Ивано-Франковской области 41 медработник оправился от коронавируса с начала эпидемии COVID-19. При этом за сутки 28 апреля коронавирусом заболели 6 медработников на Прикарпатье.

"На Прикарпатье от COVID-19 выздоровел 41 медработник, из них – 11 врачи", – заявил председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, сообщает Укринформ.

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Он также сообщил, что к работе уже приступили выздоровевшие от коронавируса медики в Калушском районе.

В целом на Прикарпатье COVID-19 лабораторно подтвержден у 176 медработников, из них 62 – врачи, средний медперсонал – 76 человек. За последние сутки – 6 случаев среди медработников.

Отметим, что 29 апреля на 41 году жизни от коронавируса умерла рентген-лаборантка Калушской районной больницы.

Всего в Ивано-Франковской области по состоянию на 29 апреля COVID-19 заболел 821 человек, из них 50-умерли. В целом в Украине – больны 9866 человек, 250 – умерли, 1103 – выздоровели.

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Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

Автор: Ирина Кошанская
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Коронавирус в Украине Статистика Новости Ивано-Франковска Лечение Медицина Здоровье
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