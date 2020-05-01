Более 40 стран бесплатно получат от Японии партию Авигана для лечения COVID-19
Япония решила отправить бесплатные партии препарата Авиган, который рассматривают как вероятно эффективный препарат в лечении COVID-19, в более чем 40 стран. Каждое государство из списка получит курс лечения Авигана для 20–100 пациентов.
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги заявил, что страна начнет бесплатную поставку в 43 страны медицинского препарата "Авиган", который используется как перспективное средство для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом, пишет NHK.
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По словам главы японского МИД, страна получила запросы на поставку Авигана от около 80 стран.
До сегодняшнего дня мы договорились о деталях поставки с 43 странами. Но приступить к поставке сможем вскоре после выходных,
– говорится в сообщении японского МИД.
В Японии добавили, что поскольку речь идет о клинических испытаниях, то в каждую страну будет направлено количество, достаточное для лечения 20 человек, максимум 100.
Что надо знать о препарате Авиган
Известно, что Авиган был разработан 6 лет назад для лечения гриппа. Однако во время испытаний на животных были установлены побочные явления при развитии плода. Следовательно, Авиган запретили принимать беременным и отнесли к списку препаратов, лечение которым возможно только с разрешения правительства.
Авиган или Фавипиравир – это синтетический противовирусный препарат, который во время предыдущих исследований продемонстрировал свое активное действие в борьбе с широким спектром вирусов в нескольких моделях заболевания in vivo.
Препарат Фавипиравир используют для лечения новых штаммов гриппа. Клинические испытания действия препарата на COVID-19 начались только в феврале.
Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала
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