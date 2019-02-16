Более миллиарда человек могут потерять слух

Почти половина людей в возрасте от 12 до 35 лет, а это около 1,1 миллиарда человек, рискуют потерять слух. Причина – громкая музыка, которую они слушают в наушниках.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный союз электросвязи (МСЭ) в преддверии Международного дня охраны слуха, который отмечается 3 марта, опубликовали рекомендации для производителей и пользователей музыкальных устройств.

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В рекомендациях предлагается, чтобы встроенная система для смартфонов и цифровых аудиоплееров определяла продолжительность прослушивания аудиозаписей и уровень звука, автоматически снижала громкость, когда превышен лимит, и позволяла родителям контролировать громкость музыки, которую слушают их дети, а также предоставляла пользователям общую информацию, как можно слушать музыку без риска для слуха.



466 миллионов людей страдают от проблем со слухом

По данным ВОЗ, более 5 процентов жителей планеты – 466 миллионов человек – страдают от серьезных проблем со слухом. Большинство из них – взрослые, проживающие в странах со средним и низким уровнем дохода. ВОЗ также сообщает, что к 2050 году каждый десятый человек будет страдать от проблем со слухом.

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