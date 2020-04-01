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Более половины киевлян, у которых за сутки подтвердили коронавирус, не выезжали за границу

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Коронавирус в Киеве / Getty Images

За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 25 жителей Киева. Подавляющее большинство больных не выезжали за границу, значит были инфицированы в Украине.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал во время онлайн пресс-брифинга.

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Это означает, что вирус распространяется и охватывает город,
– заявил Кличко.

Также Кличко рассказал подробнее о киевлянах, у которых за прошедшие сутки диагностировали COVID-19.

Из 25 случаев – 12 мужчин в возрасте от 23 до 71 года, 12 женщин от 21 до 80 лет и 1 годовалая девочка.

10 из 25 больных самоизолированы и лечатся дома под наблюдением врачей. Соответственно, госпитализировали 15 пациентов.

Кличко убежден, что в Киеве вовремя ввели ограничительные меры.

Если бы не сделали этого, то сегодня картина была бы совсем другой,
– отметил он.

Также мэр Киева в очередной раз призвал жителей города придерживаться карантинных мероприятий.

Спуститесь, пожалуйста, на землю! Прекратите шататься по городу, игнорируя ограничения, которые сделаны для того, чтобы вас спасти!
отметил Кличко.

Коронавірус
Как отличить коронавирус от подобных инфекций / Инфографика 24 канала

 

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Киева Новости Здоровье Виталий Кличко Лечение
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