Более половины киевлян, у которых за сутки подтвердили коронавирус, не выезжали за границу

За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 25 жителей Киева. Подавляющее большинство больных не выезжали за границу, значит были инфицированы в Украине.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал во время онлайн пресс-брифинга.

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Это означает, что вирус распространяется и охватывает город,

– заявил Кличко.

Также Кличко рассказал подробнее о киевлянах, у которых за прошедшие сутки диагностировали COVID-19.

Из 25 случаев – 12 мужчин в возрасте от 23 до 71 года, 12 женщин от 21 до 80 лет и 1 годовалая девочка.

10 из 25 больных самоизолированы и лечатся дома под наблюдением врачей. Соответственно, госпитализировали 15 пациентов.

Кличко убежден, что в Киеве вовремя ввели ограничительные меры.

Если бы не сделали этого, то сегодня картина была бы совсем другой,

– отметил он.

Также мэр Киева в очередной раз призвал жителей города придерживаться карантинных мероприятий.

Спуститесь, пожалуйста, на землю! Прекратите шататься по городу, игнорируя ограничения, которые сделаны для того, чтобы вас спасти!

– отметил Кличко.



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