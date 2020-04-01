Более половины киевлян, у которых за сутки подтвердили коронавирус, не выезжали за границу
За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 25 жителей Киева. Подавляющее большинство больных не выезжали за границу, значит были инфицированы в Украине.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал во время онлайн пресс-брифинга.
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Это означает, что вирус распространяется и охватывает город,
– заявил Кличко.
Также Кличко рассказал подробнее о киевлянах, у которых за прошедшие сутки диагностировали COVID-19.
Из 25 случаев – 12 мужчин в возрасте от 23 до 71 года, 12 женщин от 21 до 80 лет и 1 годовалая девочка.
10 из 25 больных самоизолированы и лечатся дома под наблюдением врачей. Соответственно, госпитализировали 15 пациентов.
Кличко убежден, что в Киеве вовремя ввели ограничительные меры.
Если бы не сделали этого, то сегодня картина была бы совсем другой,
– отметил он.
Также мэр Киева в очередной раз призвал жителей города придерживаться карантинных мероприятий.
Спуститесь, пожалуйста, на землю! Прекратите шататься по городу, игнорируя ограничения, которые сделаны для того, чтобы вас спасти!
– отметил Кличко.
Как отличить коронавирус от подобных инфекций / Инфографика 24 канала
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