Более тысячи студентов-медиков в Украине привлекут к борьбе с COVID-19, – Степанов
Около 1 100 украинских студентов медицинских вузов изъявили желание помочь в борьбе с коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Студенты будут помогать в организации технической работы, с больными COVID-19 они не будут контактировать.
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Есть анкеты, которые будут заполнять студенты. На сегодня количество заполненных анкет студентами – уже около 1 100 единиц. Но они привлекаются не для оказания медицинской помощи, а именно для организации технической борьбы с COVID-19,
– рассказал Степанов.
Добавим, что в марте Минздрав призвал студентов-медиков к сотрудничеству с врачами на местах в борьбе с распространением болезни.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
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