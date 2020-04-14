Более тысячи студентов-медиков в Украине привлекут к борьбе с COVID-19, – Степанов

Около 1 100 украинских студентов медицинских вузов изъявили желание помочь в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Студенты будут помогать в организации технической работы, с больными COVID-19 они не будут контактировать.

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Есть анкеты, которые будут заполнять студенты. На сегодня количество заполненных анкет студентами – уже около 1 100 единиц. Но они привлекаются не для оказания медицинской помощи, а именно для организации технической борьбы с COVID-19,

– рассказал Степанов.

Добавим, что в марте Минздрав призвал студентов-медиков к сотрудничеству с врачами на местах в борьбе с распространением болезни.



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