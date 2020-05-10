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Болел коронавирусом: умер главный врач станции скорой помощи Ивано-Франковска

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В Ивано-Франковске умер от коронавируса главный врач станции скорой
Ігор Ковалюк / Hromadske

Главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк умер в больнице 10 мая. У медика 6 дней назад подтвердили коронавирус и госпитализировали.

Игорю Ковалюку было 57 лет. О смерти врача сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в фейсбуке. Также соболезнования в связи с потерей высказал руководитель профсоюза станции скорой помощи Богдан Венник.

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Работники станции скорой медицинской помощи всегда будут помнить Игоря Михайловича как неутомимого руководителя, педагога, коллегу и замечательного человека,
– написал Богдан Венник.

Пока причины смерти Игоря Ковалюка не называют. Однако 4 мая Руслан Марцинкив сообщил, что среди госпитализированных с COVID-19 был главный врач станции медицинской помощи. Его состояние оценивали как тяжелое. По информации местных СМИ, это был Ковалюк.

Отметим, что в Ивано-Франковской области сейчас обнаружили 116 случаев коронавируса, из них 61 – летальный. В целом в Украине COVID-19 заболели 15 232 человека, 391 – умер, 3 060 больных выздоровели.

перебіг коронавірусу
Как протекает коронавирус / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Пундор
Теги: Жертвы Новости Здоровье Новости Украины Больница Лечение Медицина Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Ивано-Франковска Здоровая жизнь Здоровье
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