Болезнь Альцгеймера можно выявить на ранних стадиях по глазам

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Альцгеймера можно диагностировать по глазам
Альцгеймера можно диагностировать по глазам / pixabay.com

Ученые из Университета Дьюка обнаружили новый способ выявления болезни Альцгеймера на ранней стадии. Исследователи утверждают, что маркером развития болезни являются специфические изменения сетчатки глаз.

У людей со здоровым мозгом микроскопические кровеносные сосуды образуют плотную паутину в задней части глаза, это было видно у 133 участников контрольной группы. В глазах 39 человек с болезнью Альцгеймера эта сетка была менее плотной и даже местами жидкой, пишет EurekAlert!.

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Авторы нового исследования заявили о том, что диагностика болезни Альцгеймера по состоянию глазной сетчатки позволяет засечь эту болезнь задолго до снижения когнитивных функций, что дает возможность заподозрить и выявить патологию.

 
Болезнь Альцгеймера – что это?

Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном надзоре и посторонней помощи.

Болезнь Альцгеймера возникает из-за накопления в нервных клетках разного "белкового мусора" (тау-белки и белки бета-амилоида), который постепенно убивает нейроны в различных частях мозга. Их смерть ведет к потере памяти и старческому слабоумию.

В частности, специалисты предлагают использовать для этого оптическую когерентную томографию, с помощью которой медики изучают кровоток в капиллярах задней части сетчатки. Нарушения в кровоснабжении сетчатки могут напрямую ассоциироваться с развитием болезни Альцгеймера.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Медицина Профилактика заболеваний болезнь Альцгеймера
Источник: 24 Канал
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