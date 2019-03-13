Болезнь Альцгеймера можно выявить на ранних стадиях по глазам
Ученые из Университета Дьюка обнаружили новый способ выявления болезни Альцгеймера на ранней стадии. Исследователи утверждают, что маркером развития болезни являются специфические изменения сетчатки глаз.
У людей со здоровым мозгом микроскопические кровеносные сосуды образуют плотную паутину в задней части глаза, это было видно у 133 участников контрольной группы. В глазах 39 человек с болезнью Альцгеймера эта сетка была менее плотной и даже местами жидкой, пишет EurekAlert!.
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Авторы нового исследования заявили о том, что диагностика болезни Альцгеймера по состоянию глазной сетчатки позволяет засечь эту болезнь задолго до снижения когнитивных функций, что дает возможность заподозрить и выявить патологию.
Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном надзоре и посторонней помощи.
Болезнь Альцгеймера возникает из-за накопления в нервных клетках разного "белкового мусора" (тау-белки и белки бета-амилоида), который постепенно убивает нейроны в различных частях мозга. Их смерть ведет к потере памяти и старческому слабоумию.
В частности, специалисты предлагают использовать для этого оптическую когерентную томографию, с помощью которой медики изучают кровоток в капиллярах задней части сетчатки. Нарушения в кровоснабжении сетчатки могут напрямую ассоциироваться с развитием болезни Альцгеймера.
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