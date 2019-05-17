Болезнь Альцгеймера научились предвидеть за 30 лет до первых симптомов

63 Читати новину українською
Ученые смогли обнаружить болезнь Альцгеймера за 30 лет до первых симптомов
Ученые смогли обнаружить болезнь Альцгеймера за 30 лет до первых симптомов / pixabay.com

Первые признаки болезни Альцгеймера можно выявить задолго до очевидных симптомов.

Американские ученые с 1995 до 2013 года наблюдали за здоровьем 290 добровольцев, у большинства из которых были родственники, страдающие заболеванием. К концу эксперимента когнитивные способности ухудшились у 81 участника, пишет Frontiers in Aging Neuroscience.

Читайте также: Что кроме здорового образа жизни спасет от болезни Альцгеймера

На МРТ-снимках испытуемых было заметно, как за 3-9 лет до развития болезни уменьшилась височная доля мозга, которая отвечает за долговременную память.

 
Болезнь Альцгеймера – что это?

Это заболевание, которое возникает у людей в пожилом возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном присмотре и посторонней помощи.

Болезнь Альцгеймера возникает из-за накопления в нервных клетках разного "белкового мусора" (тау-белки и белки бета-амилоида), который постепенно убивает нейроны в различных частях мозга. Их смерть ведет к потере памяти и старческому слабоумию.

В спинномозговой жидкости добровольцев, столкнувшихся с деменцией, обнаружили повышенный уровень тау-белка, связанного с развитием болезни Альцгеймера. Используя компьютерное моделирование, ученые выяснили, что изменения начались примерно 34 года назад.

В другом исследовании ученые из Университета Дьюка смогли выявлять болезнь Альцгеймера на ранней стадии. Исследователи утверждают, что маркером развития болезни являются специфические изменения сетчатки глаз.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Лещенко и его квартира: что известно об элитной недвижимости нардепа
сегодня
1710
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина болезнь Альцгеймера Мозг
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
сегодня 13:59 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 1119
Каковы полезные свойства растительного молока
10 мая 14:30 Каковы полезные свойства растительного молока
Юлія Девда 221
Как занятия спортом влияет на работу мозга
6 мая 21:00 Как занятия спортом влияет на работу мозга
Олександр Бевза 506
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
5 мая 19:40 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 2106
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
4 мая 21:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 6420
Новости
Больше новостей
Залиште відгук