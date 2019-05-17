Болезнь Альцгеймера научились предвидеть за 30 лет до первых симптомов

Первые признаки болезни Альцгеймера можно выявить задолго до очевидных симптомов.

Американские ученые с 1995 до 2013 года наблюдали за здоровьем 290 добровольцев, у большинства из которых были родственники, страдающие заболеванием. К концу эксперимента когнитивные способности ухудшились у 81 участника, пишет Frontiers in Aging Neuroscience.

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На МРТ-снимках испытуемых было заметно, как за 3-9 лет до развития болезни уменьшилась височная доля мозга, которая отвечает за долговременную память.

Болезнь Альцгеймера – что это? Это заболевание, которое возникает у людей в пожилом возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном присмотре и посторонней помощи. Болезнь Альцгеймера возникает из-за накопления в нервных клетках разного "белкового мусора" (тау-белки и белки бета-амилоида), который постепенно убивает нейроны в различных частях мозга. Их смерть ведет к потере памяти и старческому слабоумию.

В спинномозговой жидкости добровольцев, столкнувшихся с деменцией, обнаружили повышенный уровень тау-белка, связанного с развитием болезни Альцгеймера. Используя компьютерное моделирование, ученые выяснили, что изменения начались примерно 34 года назад.

В другом исследовании ученые из Университета Дьюка смогли выявлять болезнь Альцгеймера на ранней стадии. Исследователи утверждают, что маркером развития болезни являются специфические изменения сетчатки глаз.

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