Болезнь Альцгеймера: причины, профилактика и распространенные мифы

Рост продолжительности жизни и новые привычки дали человечеству возможность познакомиться с болезнью Альцгеймера, которая похищает воспоминания, обыденные навыки и личность.

В ХХІ веке ею страдают более 50 миллионов пациентов, а по прогнозам ученых, через тридцать лет количество больных может увеличиться втрое.

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Сложная природа возникновения, тяжесть диагностики и большая масса исследований привели к появлению мифов о болезни Альцгеймера, с которыми люди часто знакомы лучше, чем с методами профилактики. Но именно знание новейшей информации позволяет обезопасить себя от неизлечимого заболевания.

Причины возникновения болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера является самой распространенной причиной старческой деменции и влечет 60-80% случаев этого синдрома. Заболевание, которое поражает клетки мозга, впервые обнаружил немецкий невролог Алоис Альцгеймер. С того времени ученые смогли сделать значительный прорыв в изучении заболевания и зафиксировали момент его образования.

Болезнь Альцгеймера возникает из-за аномального накопление определенных белков в клетках мозга и межклеточном пространстве. Бляшки с фрагментами бета-амилоида оседают в промежутках между нервными клетками, блокируя связь между ними.

Другой, под названием тау-белок, в мозге здорового человека стабилизирует компоненты каркаса, что поддерживает клетки целыми. Во время молекулярных изменений он становится токсичным, начинает слипаться между собой, образуя разрушительные для нейронов нейрофибрилярные клубки. Эти изменения начинаются за много лет до появления первых симптомов.



Концентрация амилоидных и тау-белков в мозге, пораженном болезнью Альцгеймера

Триггерами заболевания являются один или совокупность факторов. Прежде всего – возраст: после 65 лет риск удваивается каждые пять лет, после 80 лет болезнь встречается у каждого шестого, после 85-ти – каждого третьего, у каждого второго после 90 лет. Существуют и половые различия – женщины чаще болеют болезнью Альцгеймера, особенно после 85 лет.

Весомым фактором является синдром Дауна и генетическая предрасположенность. Однако, такие диагнозы, как ожирение, диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, клиническая депрессия и стресс, воспалительные процессы в организме, привычка курить и сидячий способ жизни способны ускорить развитие болезни Альцгеймера и проявления симптомов.

Симптомы нейродегенеративного заболевания

Заболевание отбирает у человека восемь жизненно необходимых навыков: память, речь, ориентировку в пространстве, времени и собственной личности, способность адекватно воспринимать окружающее, конструктивные способности, умение решать обыденные проблемы, функционирование, способность самообслуживания.

Пациенты с этим диагнозом проходят четыре стадии болезни. Первая – предеменция – отмечается рядом малозаметных симптомов, которые часто путают со старением или реакцией на стресс. Невозможность вспомнить недавно прочитанное, проблемы с усвоением информации и сосредоточением, абстрактным мышлением, пониманием значения слов, развитие апатии – первые признаки болезни Альцгеймера, которые у некоторых людей появляются за восемь лет до установления диагноза.

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Ранняя деменция – вторая стадия, во время которой больной способен выполнять много задач независимо, но ему может потребоваться помощь в действиях, требующих особых когнитивных усилий. Происходит нарушение памяти, особенно кратковременной, беднеет словарный запас, появляется угловатость и дефекты мелкой моторики.



При болезни Альцгеймера человек крайне нуждается в уходе и помощи близких

Прогрессирование болезни Альцгеймера приводит к третьей фазе под названием «умеренная деменция». Отклонения в поведении становятся более заметными, человек не может справляться с большинством повседневных задач, страдает долговременная память. Больной забывает как читать, писать, подбирает неправильные слова вместо забытых, не узнает родственников. Знаковым проявлением становятся приступы агрессии, бред, блуждание, раздражительность.

Тяжелая деменция – последний этап заболевания, когда помощь окружающих жизненно важна для больного. Сначала пациент теряет возможность говорить и все еще реагирует на проявления эмоций от посторонних. Истощение и апатия, потеря мышечной массы и возможности выполнять любое действие приковывают человека к кровати. Чаще всего к смерти приводят инфекционные болезни и пневмония.

Профилактика болезни Альцгеймера

Можно ли предотвратить Альцгеймер? Эксперты соглашаются, что в подавляющем большинстве случаев эта болезнь, как и другие хронические заболевания, вероятно, развивается в результате сложных взаимодействий между различными факторами, включая возраст, генетику, окружающую среду, образ жизни и сопутствующие заболевания.

Такие факторы, как возраст или гены не могут быть изменены, однако, все остальные можно минимизировать, чтобы уменьшить риск появления Альцгеймера. Основная задача превентивных шагов – улучшить когнитивные процессы, способствовать построению новых нейронных связей в мозгу.

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Тренировка мозга: изучение новой информации (слов, стихов), интеллектуальные игры, игра на музыкальных инструментах и даже выполнение привычных ритуалов левой рукой или изменение маршрута на работу, позволяют укрепить нейронные сети мозга и замедляют их ослабление в процессе старения. Эти шаги снижают риск заболевания в 2,4 раза. Специальное питание: сбалансированный рацион с низким гликемическим индексом предотвращает не лишь сердечно-сосудистым болезням и появление диабета, но и деменции. Для здоровья мозга и всего организма в ежедневном рационе должны быть нежирные виды мяса, морская рыба, продукты из цельного зерна, яйца, фрукты и овощи, особенно зелень, орехи, бобовые, кисломолочные продукты, качественные жиры. Стоит избегать избытка углеводов, жареной пищи, трансжиров и сладостей, ведь потребление 30 граммов сахара в день повышает риск заболевания на 33%. Спорт и физическая активность: для профилактики Альцгеймера не нужно часами пропадать в тренировочном зале, гораздо важнее регулярно и умеренно нагружать тело различными видами активностей. Это могут быть пешие прогулки, бег, занятия спортом несколько раз в неделю, танцы. Ученые утверждают, что таким образом не только повышается тонус мышц, кровоснабжение всего тела, но и улучшаются когнитивные функции. Социализация и ощущение счастья: одиночество, хронический стресс и депрессия повышают вероятность развития Альцгеймера, поскольку из-за высокого уровеня кортизола (гормона стресса) уменьшаются области мозга, отвечающие за память. Поэтому общение, дружба и самореализация для пожилых людей не менее важны, чем в младшем возрасте.



Профилактика играет большую роль в предупреждении болезни Альцгеймера

9 самых распространенных мифов о болезни Альцгеймера:

Старческая деменция и болезнь Альцгеймера – это одно и то же

С возрастом у каждого человека ухудшается память, но не всегда это связано с болезнью Альцгеймера. Старческое слабоумие – это не отдельная болезнь, а комплекс симптомов, таких как потеря памяти, дезориентация во времени и пространстве, нарушение мыслительных процессов. 70% случаев деменции возникают из-за болезни Альцгеймера.

И остальные пациенты, которым диагностировали слабоумие, страдают от других заболеваний, например, болезни Паркинсона, снижения функции щитовидной железы, нарушение кровоснабжения мозга, атрофии Пика и других.

Ею болеют только пожилые люди

Возраст является одним из самых весомых факторов развития заболевания. Поэтому люди, которым исполнилось 65 лет, находятся в группе риска.

И у болезни Альцгеймера есть более ранние формы, когда диагноз ставят в возрасте около сорока лет, их примерно 4-5% от количества всех больных. Каждый двадцатый пациент с болезнью Альцгеймера еще не перешел рубеж шестидесяти пяти лет.

Это нормальный процесс старения

Большинство людей привыкло к мысли, что становиться забывчивым – это органическая часть старения. Однако симптомы, вызванные болезнью Альцгеймера являются дегенеративным заболеванием головного мозга. Болезнь прогрессирует и необратима, но это не неизбежно, поскольку мы стареем. Эксперты говорят, что большинство пожилых людей избегают этого диагноза.



Заболеть Альцгеймером могут не только пожилые люди, но и намного моложе

Заболевание является генетическим и происходит вследствие генетического сбоя

Генетикам удалось определить ген под названием APOE эпсилон 4, который повышает риск развития болезни Альцгеймера у его носителя. Однако семейные случаи заболевания составляют менее 5% всех диагнозов. Даже среди людей с этим геном только у половины до девяноста лет развивается деменция.

Ученые утверждают, что гены не является основной причиной заболевания, но предостерегают, что отсутствие мутировавшего гена тоже не является стопроцентной защитой. Парадоксально, но фактическое увеличение риска болезни Альцгеймера из-за генетического сбоя гораздо ниже, чем сидячий образ жизни.

Диагноз ставят только при нарушениях памяти

Кратковременная память может ухудшаться на ранних стадиях заболевания, но часто причиной тому становятся возрастные изменения, стресс, длительное напряжение организма.

В то же время болезнь Альцгеймера вызывает гораздо более глубокие нарушения, такие как потеря способности мыслить. Диагностика проводится на основе анализов, МРТ головного мозга, тестов на оценку памяти, мыслительных процессов, уровень отклонений.

Болезнь Альцгеймера возможно замедлить

Пока не существует способа замедлить прогрессирование заболевания. С помощью медикаментозного лечения можно лишь контролировать отдельные симптомы болезни. Например, при нарушениях памяти используют ингибиторы холинэстеразы, повышают уровень вещества, которое помогает нейронам взаимодействовать друг с другом.

Однако, в последние годы ученые США обнадеживают своими открытиями. В процессе тестирования находятся три иммунотерапевтические средства (гантенерумаб, кренезумаб, BAN2401). В июле 2018 года ученые доложили, что у пациентов, получавших в комплексе лечения, улучшились результаты когнитивных тестов. Этот эффект сохранялся от 6 до 12 месяцев.

Алюминиевая посуда способствует возникновению болезни

Популярная теория зародилась в 1960-70-х гг. и заключалась в том, что алюминий из горшков, кастрюль, банок для напитков или антиперспирантов вызвал деменцию.

Эта теория возникла потому, что некоторые исследования показали высокий уровень алюминия в мозге людей с болезнью Альцгеймера. Другие же не подтвердили этого. Единственное, в чем исследователи единодушны – нет достаточных доказательств того, что алюминий является причиной высшей заболеваемости болезнью Альцгеймера.



Мифы о болезни Альцгеймера мешают адекватно смотреть на проблему и решать ее

Болезнь Альцгеймера не смертельна

Болезнь Альцгеймера является одной из первых десяти причин смерти в развитых странах. Она убивает больше людей, чем болезни почек и гриппом, повышает восприимчивость к инфекциям. На поздних стадиях заболевания системы организма начинают закрываться, за что наступает смерть.

Прививки и сахарозаменители вызывают заболевания

В настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих эти тезисы. Относительно влияния сахарозаменителей на человеческую память проводились многочисленные исследования, однако никаких негативных эффектов не выявлено.

А теория о прививках от гриппа потерпела крах в 2001 году, во время медицинских наблюдений в Канаде. Ученые доказали, что люди, которые регулярно прививались от гриппа и других инфекционных заболеваний, страдали от болезни Альцгеймера реже других.

Болезнь Альцгеймера одна из наиболее исследуемых в современной науке, медики продолжают искать способ предотвращать заболевания, замедлять и лечить его.

Пока весь мир ждет прорыв в этой области, выбирая активный образ жизни, приобретая новые знания и потребляя определенные продукты, уже сегодня каждый из нас может снизить риск возникновения других заболеваний, связанных с болезнью Альцгеймера. Имея незначительные недочеты и множество известных преимуществ, выбор здорового образа жизни улучшит ваше самочувствие и, возможно, защитит ваш мозг.

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