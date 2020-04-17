Болезнь Крона можно побороть навсегда: ученые заявили, что нашли способ

Австралийские ученые заявили, что смогли вылечить болезнь Крона. Комбинация антибиотиков с трансплантацией бактерий позволяет надолго избавить пациентов от опасного аутоиммунного заболевания. Это дает надежду на исцеление миллионов людей по всему миру.

Добиться прорыва в терапии болезни Крона смогли австралийские ученые во главе с профессором Томасом Бороди. Об этом пишет Eurek Alert.

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Почему прорыв ученых важен

Загадочная болезнь впервые была описана в 1932 году американским врачом Баррилом Кроном. Ранее заболевание диагностировалось довольно редко.

До сих пор все лечебные мероприятия направляли на достижение стойкой ремиссии, ведь нет препаратов, которые полностью вылечат от этого заболевания.

Если стандартное лечение не дает результата, врачи могут предложить сегментарное удаление поврежденной части кишки.

Болезнь Крона – что это? Болезнь Крона – опасное аутоиммунное заболевание, при котором возникает хроническое воспаление кишечника. Заболевание характеризуется трансмуральным воспалением и проявляется появлением узелковых образований на слизистой. Заболевание негативно влияет на качество жизни пациента и нередко приводит к госпитализации.

Как удалось побороть недуг

Как лечение команда использовала "перезагрузку" бактериальной флоры кишечника с помощью антибиотиков и пересадки микроорганизмов, выделенных из фекалий здоровых доноров. Трансплантация проводилась перорально, с помощью специальных капсул, содержащих бактерии.

Эксперимент с участием 10 пациентов подтвердил, что данный подход обеспечивает длительную ремиссию и позволяет отказаться от приема лекарств. Это дает надежду на излечение для 3 млн человек по всему миру, которые страдают от болезни Крона.

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