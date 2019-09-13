Болезнь Легионеров: причины, симптомы и профилактика

Болезнь Легионеров – это бактериальное заболевание, которое вызывает бактерия Legionella, размножается в условиях повышенной влажности, нарушения температурного режима и неэффективной вентиляции.

Болезнь впервые обнаружили в 1976 году в США. На конференции Американского легиона в Филадельфии заболели сразу много участников. Общим было то, что все они присутствовали на этой конференции. Ученые начали искать причину такого массового заболевания тяжелой формой пневмонии.

Читайте также: Воспаление легких что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей

И когда врачи нашли болезнетворную бактерию, которая поразила легионеров – участников конференции, назвали ее Legionella. Бактерии живут в небольшом количестве озерах, реках, дамбах, цветочных вазах, кондиционерах, системах вентиляции метро, старых водопроводных трубах, емкостях для хранения воды, мусорных контейнерах и различных других местах, где грязная вода, грязный воздух или просто грязь в сочетании с теплом и некоторой влажностью могут служить питательной средой для бактерий.



Белезнетворная Легионеров может передаваться через душ

Кто в группе риска

Легионеллезом рискуют заболеть пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой, курильщики, люди с заболеваниями дыхательных путей, почек, больные диабетом.

Рискуют все, кто надолго уезжает из дома и его кондиционеры в доме не работают, вода из кранов не течет в течение нескольких месяцев и т.п.: то есть, дом не функционирует, а в трубопроводной и вентиляционной системе создаются комфортные условия для развития бактерий.

Как передается болезнь Легионеров

Бактерии легионеллеза передаются воздушно-капельным путем от вдыхания инфицированных капель воды. Болезнью легионеров часто страдают сторонники кондиционеров – мелкие водяные пары от кондиционера, которые человек вдыхает на расстоянии ближе 5 метров от зараженного прибора, могут спровоцировать развитие болезни.

Болезнь может передаваться от человека к человеку. Вспышки болезни, в основном, происходят летом и в начале осени.



Кондиционеры распространяют легионеллу

Симптомы болезни Легионера

Заболевание напоминает по симптоматике грипп. Сильная интоксикация, лихорадка, сухой болезненный кашель. К которому присоединяются симптомы пневмонии, расстройства со стороны пищеварительной и нервной систем.

Лечение болезни Легионеров

Особых проблем с лечением болезни легионеров не возникает, легионелла достаточно чувствительна к некоторым антибиотикам. Самая главная проблема – своевременно начать лечение, пока бактерия не нанесла широкие поражения легким и всему организму. Поэтому, очень важно распознать легионелу как возбудителя пневмонии, а в этом может помочь своевременная лабораторная диагностика.

Профилактика болезни Легионера

Чтобы бытовые приборы и водопроводная система не заражались бактериями и не инфицировала вас, необходимо поддерживать ее в рабочем состоянии, регулярно проводить дезинфекцию, своевременно менять фильтры, вовремя выбрасывать цветы из вазы и т.п. Безопасность для дома обеспечит горячая вода в кранах с температурой от 60 градусов С и выше и холодная – ниже 25 градусов С.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.