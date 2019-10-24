Болезнь Паркинсона: причины, симптомы и как распознать первые признаки

Болезнь Паркинсона – это заболевание дегенеративного характера, во время которого некоторые нейроны головного мозга повреждаются. Болезнь прогрессирует медленно.

Однако диагностировать Паркинсона на ранних стадиях – трудно, ведь не существует анализов крови или визуальных тестов, которые могут помочь подтвердить диагноз.

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Диагноз устанавливается не только после фиксации симптоматики, но и тщательного неврологического и физического обследования. Для установления диагноза должны выявить два из трех первичных симптомов.

Болезнь Паркинсона – первые симптомы Тремор;

Замедленная двигательная активность;

Ограниченные движения; Особенности симптоматики при болезни Паркинсона: Симптомы начались на одной стороне тела;

Тремор возникает, когда человек расслаблен;

Врач проводит физическое и неврологическое обследование, чтобы наблюдать за рефлексами, мышцами, балансом во время ходьбы и способностью выполнять определенные задачи руками.

Однако в 2017 году было проведено исследование, результаты которого показали, что болезнь Паркинсона можно заметить на ранних этапах по тому, как истончается сетчатка глаза. Это объяснялось тем, что во время болезни погибают нейроны, которые производят дофамин, вследствие чего активность мышц становится меньше, а сетчатка глаза – тоньше. Однако диагностику благодаря сканированию сетчатки глаза неврологи еще не ввели в практику.



Как жить с болезнью Паркинсона

Последствия болезни Паркинсона

На последней стадии болезни Паркинсона больной не может не только ходить, но и встать, сесть или говорить. Человек не может самостоятельно есть не только из-за тремора или скованности движений, но и из-за нарушения глотания.

Также больной человек не может контролировать мочеиспускание и стул и становится полностью зависимым от окружения. Нередко все симптомы усложняются депрессией и деменцией.

Каковы причины заболевания и передается ли болезнь Паркинсона по наследству

Наследственность действительно играет важную роль в формировании этого заболевания. У 10-15% людей с болезнью Паркинсона есть близкий родственник с такой же болезнью;

с болезнью Паркинсона есть близкий родственник с такой же болезнью; Однако больше всего исследования говорят о том, что болезнь Паркинсона чаще встречается у людей, которые употребляют большое количество молочных продуктов, а также у тех, которые потребляли или вдыхали много пестицидов;

Мужчины в полтора раза чаще болеют Паркинсоном, чем женщины;

Как справляться с недугом

Пока не существует лечения этой болезни, однако врачи используют фармакотерапию, хирургическое вмешательство, физические упражнения, реабилитационные мероприятия и психологическую консультацию для устранения или облегчения симптомов.

Качественно подобранная терапия способна не только устранить симптомы болезни Паркинсона, но и улучшить качество жизни больных.

Как болезнь Паркинсона влияет на продолжительность жизни человека

Важно понимать, что болезнь Паркинсона не является смертельной. Как и в случае с болезнью Альцгеймера, опасность для жизни составляет не сама болезнь, а различные осложнения, которые возникают в бытовой жизни и сопровождающие заболевание.

Например, поскольку Паркинсона влияет на движение, равновесие и координацию – риск падения увеличивается, а трудности при глотании могут вызвать аспирационную пневмонию, которая является главной причиной смерти пациентов.

В среднем болезнь Паркинсона диагностируют после 60 лет. Многие люди могут жить еще 10 или даже 20 лет после установления диагноза.

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