Болезнь Пейрони: чем опасно искривление члена

Болезнь Пейрони – это патологическое искривление полового члена при эрекции.

Незначительное отклонение от нормы допустимо и не является заболеванием. Но когда причиной кривизны является доброкачественное уплотнение пениса и разрастание фиброзной ткани, это делает эрекцию не только неудобной, но и часто невозможной, к тому же болезненной. В конечном итоге болезнь Пейрони приводит к развитию эректильной дисфункции, рассказала сексолог Ольга Василенко.

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Поэтому нужно вовремя обращаться к врачу! К какому? К андрологу, можно к урологу. Конечно, некоторые случаи не нужно лечить. Но лучше все же пройти обследование.

Болезнь Пейрони – причины возникновения Достоверные причины болезни Пейрони пока не установлены, но известно, что к формированию фиброзных образований приводят микротравмы полового органа, которые провоцируют воспалительный процесс, повреждение белковых структур и образование гематом. В ответ на все эти процессы организм отвечает защитной реакцией – уплотнением тканей.



Непосредственными причинами, которые приводят к микротравмам могут быть: активная половая жизнь, непосредственная травма полового члена во время несчастного случая, воспалительные заболевания, ранее проведенные операции и так далее.

Если мужчину это не беспокоит?

Увы, но это еще не значит, что все хорошо. Не каждая партнерша готова признаться в том, что испытывает боль от такого секса с вами. Так, искривленный член может приносить массу неудобств! Если партнершу все устраивает, то и не нужно ничего делать. Ведь искривление может быть даже приятным.

Болезнь Пейрони – лечение Лечение искривления полового члена возможно несколькими способами: консервативным, малоинвазивным и оперативным. Из-за того, что большинство пациентов обращаются к специалистам на поздних стадиях, врачи склоняются к оперативному лечению.

Но если все же партнерша говорит о боли, то вы должны знать, что совсем скоро у нее начнет болеть голова, живот и другие места все время. Найдется масса отговорок не заниматься сексом!

Более того, девушка может и сама не понять причину таких болей и отказов, она будет честна с вами! Потому что наш мозг сделает все, чтобы избежать боли. Живот и голова действительно могут болеть. Потому что боль – угроза безопасности человека.

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