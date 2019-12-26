Чем больше всего болели украинцы в 2019 году

Подводим итоги 2019 и собрали неприятные цифры – количество больных в Украине различными болезнями. Чем-то украинцы стали болеть вдвое больше, чем в прошлом году, другим – меньше, хоть и на мизерный процент. А некоторым из эпидемий в 2020-м будет 25 лет. Так как же со здоровьем в Украине было в этом году – читайте в материале Здоровья 24.

Корь

Корь – одно из самых заразных заболеваний, известных в мире, которое быстро распространяется. 9 из 10 людей, с которыми контактировал инфицированный человек, тоже заболеют, если они не были привиты. К сожалению, в Украине эта болезнь распространяется все стремительнее: по итогам 2018-го мы возглавили десятку стран, где заболеваемость корью выросла больше всего по сравнению с предыдущим годом.

Печальная статистика: Сколько людей умерли от кори в Украине

До 26 сентября 2019-го корью заболели 57 982 человека – 27 465 взрослых и 30 517 детей. Уже в сентябре стало понятно, что эпидемия только возросла. Так как за весь 2018 год корью заболел 54 481 человек – 20 204 взрослых и 34 277 детей.

В этом году от осложнений кори умерли 20 человек. В прошлом году погибших было 16.

На середину октября заболели 43 человека, и это в целом свыше 58 тысяч больных. Пока нет данных о декабре. Но есть все основания считать, что новых пациентов стало еще больше.

Один из самых трагичных случаев в этом году – смерть 5-летнего мальчика, который не был вакцинирован из-за противопоказаний. Сначала заболел его старший брат, который тоже не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний.

Корь – что это? Инфекционное заболевание, которое передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов.

Чтобы уберечься от кори, нужно получить две дозы вакцины, которые защищают от болезни на всю жизнь. Ревакцинация, как при дифтерии, не нужна, если вам сделали такую прививку в детстве (1 и 6 лет).



Симптомы кори / инфографика 24 канала

Сначала вспышки инфекции в Украине, а это лето 2017-го, заболело больше людей, чем во всей Европе вместе.

Дифтерия

Еще в начале вспышки кори врачи начали предупреждать о следующей угрозе – дифтерии. Она придет после эпидемии кори. И хоть пока ее нет, надежда что она нас обойдет – мизерная.

Дифтерия начала распространяться в 90-х. Своего пика болезнь достигла в том же году, что и туберкулез – в 1995. За семь лет болезнь подхватили около 20 тысяч человек, из них почти 700 умерли. Причина – низкий уровень вакцинации. В последующие годы она значительно спала.

Узнайте: Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение

Дифтерия – что это? Это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, характеризуется местным фибринозным воспалением (преимущественно слизистых оболочек рта), а также общей интоксикацией с преимущественным поражением сердечно-сосудистой и нервной системы.



Дифтерия в Украине за 10 лет / инфографика 24 канала

Однако статистика за 2019-й настораживает: по состоянию на конец ноября, по информации Минздрава, в Украине было установлено 23 диагноза "дифтерия". А это вдвое больше, чем в прошлом году.

В 2019 г. по одному случаю зарегистрировано в феврале на Луганщине и в августе на Хмельнитчине. Остальное – зафиксировано в октябре. Так, изрядно всколыхнула страну информация о больных студентах-иностранцах. 23 октября в университете Ужгородского национального университета объявили карантин, потому что 15 студентов забрали в больницу с дифтерией.

Здесь подробнее: Вспышка дифтерии в Украине: все, что известно о распространении болезни

Кроме того, в 2019 г. еще десятерых людей подозревали в возможном заболевании дифтерии. Но диагноз не был подтвержден лабораторно.

По локализации поражения в Луганской области выявлена дифтерия глаза, в остальных случаях – дифтерия зева/миндалин.



Первые симптомы дифтерии / инфографика 24 канала

Как уберечь себя от недуга? Есть только один путь – вакцинация. Если человек все же подхватил дифтерию, ему вводят антитоксин. Впоследствии проводят дезинтоксикацию организма, выписывают антибиотики.

Детям делают прививки вакциной АКДС (Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) в 2, 4 и 6 месяцев. В 18 месяцев проводится ревакцинация, потом ревакцинацию проводят в 6 лет вакциной АДС (Адсорбированная дифтерийно-столбнячная вакцина), следующую в 16 лет – АДС-М (Адсорбированная дифтерийно-столбнячная вакцина в малых дозах).

Взрослые же должны вакцинироваться повторно каждые 10 лет.

Туберкулез

Эпидемия туберкулеза была объявлена в Украине в 1995 году, и пока она не преодолена. Хотя эта инфекция передается не так быстро, как другие. Несмотря на распространенное мнение, что недугом можно заболеть, просто побыв рядом с инфицированным, туберкулез так быстро не распространяется.

Пройдите тест: Рискуете ли вы заболеть туберкулезом

Обычно заражаются люди, которые проводят много времени с больным. Это около 8 часов ежедневно в течение 3 месяцев до начала лечения. Тогда почему эпидемия продолжается до сих пор? Из-за непопулярной в Украине профилактики и походов к врачу на всякий случай. Люди кашляют, сами не зная, что являются больными туберкулезом и заражают, например, своих офисных коллег.

Туберкулез – что это? Это инфекционное заболевание, возбудителем которого является микобактерия туберкулеза. Заболевание передается преимущественно воздушно-капельным путем. В 90% случаев туберкулез поражает легкие. Однако, это заболевание может повредить почки, позвоночник, мозг, лимфатические узлы, кишечник, кожные покровы, половые органы и тому подобное.



Симптомы туберкулеза / инфографика 24 канала

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 9 месяцев 2019 года зафиксировали чуть больше 19 тысяч случаев заболеваемости активным туберкулезом – 19 016 человек. Из них 446 детей. В целом показатель заболеваемости уменьшился на 5,6%.

Значительно снизилась заболеваемость в Одесской области – зафиксировали на 86,9% меньше случаев, чем в прошлом году.

В целом на 1 октября 2019 года на учете в противотуберкулезных учреждениях зарегистрированы 31 тысяча 615 человек.

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ВИЧ и СПИД

В чем разница между ВИЧ и СПИД? Надеемся, вы знаете, но на всякий случай напоминаем: ВИЧ – это сам вирус, а СПИД – это последняя стадия заболевания, вызванная ВИЧ.

Почему люди умирают от СПИДа? СПИД – это последняя стадия ВИЧ-инфекции. На этой стадии организм человека очень ослаблен, поскольку он утратил способность сопротивляться инфекциям. Поэтому у человека развивается очень много инфекций, которые разрушают его организм.

За десять месяцев 2019 года в Украине по данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины было зарегистрировано 13 207 новых случаев ВИЧ-инфекции. Среди них и 62 ребенка.

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Кратко о ВИЧ / изображение 24 канала

Самый распространенный путь инфицирования – гетеросексуальный. Так, только в ноябре этого года зарегистрировали 988 ВИЧ-инфицированных, которые заразились через сексуальные связи с партнером противоположного пола. В противовес через гомосексуальные – 43.

Самые высокие уровни распространенности ВИЧ-инфекции на 100 000 населения зарегистрированы в Одесской (898,3), Днепропетровской (792,6), Николаевской (743,5) областях, г. Киев (479,0), Киевской (447,9), Херсонской (420,1) и Черниговской (420,4) областях.

В целом с 1987 года в Украине зарегистрировано 346 454 новых случая ВИЧ-инфекции, от СПИДа в Украине умер 50 691 человек.

Вдвое меньше, чем с ВИЧ-инфицированием, в течение 10 месяцев этого года в Украине зафиксировано случаев СПИДа – 6 473.

Смотрите видео 24 канала о ВИЧ и СПИД в Украине

Грипп

Если вы до сих пор не знаете: грипп – это не простуда, но обе болезни вирусные. Примерно половину простудных заболеваний вызывает риновирус. Но у него есть больше 100 вариантов, которые по-научному называются штаммами. Их объединяют в семейство простудных вирусов.

К гриппу приводят четыре типа вирусов, причем каждый тип включает несколько штаммов. Все вирусы гриппа тоже объединяют в особое семейство.

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Грипп – что это? Это – острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или же близкий контакт. Заболеть гриппом может любой и в любом возрасте.



Симптомы гриппа / изображение 24 канала

Грипп – болезнь, распространенность которой измеряют в течение эпидемиологического сезона, а не года. Потому 2019-й относительно этой болезни поделен на две части: с 1 октября 2018 до 19 мая 2019 и с 1 октября 2019 до 17 мая 2020-го.

В течение первого сезона гриппом и ОРВИ переболели 5,4 млн человек, 65,3% из которых – дети. Умерли 64 человека, из них – 12 человек. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа, 11 человек вообще не обращались за медицинской помощью, а каждый пятый обратился уже при критическом ухудшении состояния.

Украинцы пренебрегают гриппом, а между прочим, смертей от него больше, чем от кори.

Нынешний сезон имеет несколько лучшие показатели: на 7,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого сезона. В общем с 1 сентября по 15 декабря 2019 переболели 4,5% населения.

Смертей от гриппа по состоянию на декабрь не зарегистрировано. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировали 217 299 человек. Однако радоваться рано, поскольку прогнозируют ухудшение: в следующем сезоне гриппом и ОРВИ заболеют от 4,8 до 6,7 миллиона человек. Ожидаются две волны подъема: в декабре и в конце января – начале февраля.

Самым действенным способом профилактики гриппа является вакцинация.

Депрессия

Может показаться странным, что мы включили в наши итоги именно депрессию, но согласно печальной статистике, которую привела бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун, украинцы депрессуют больше всех в Европе. В Украине людей, живущих с депрессией, – свыше 2,8 миллиона. А сколько людей не обращаются за помощью и сводят счеты с жизнью из-за депрессии – точно подсчитать трудно.

Депрессия является наиболее распространенным психическим расстройством в мире. Каждый год она поражает более 300 миллионов человек, и в течение последних десяти лет число случаев депрессии в мире выросло на 18%.

К 2030 она может возглавить тройку болезней с распространением в странах с низким доходом и занять второе место – со средним.



Страны, в которых больше всего и меньше всего совершают самоубийства / инфографика 24 канала

Не стесняйтесь обратиться за помощью

Если вы чувствуете проблему, обязательно обратитесь за помощью к психологам или психотерапевтам.

Также сходите на прием к своему семейному врачу. Он должен убедиться, не вызвано ли ваше депрессивное состояние другими болезнями, например, нарушением работы щитовидной железы, и нет ли других сопутствующих заболеваний.

Редакция Здоровья 24 не смогла получить точные данные относительно заболеваемости в Украине раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2019 году. Мы добавим эту информацию, как только узнаем ее из официальных источников.