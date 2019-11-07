Болит лицо: о чем свидетельствует симптом и как действовать

Проблема лицевой боли актуальна для многих людей, ведь часто боли являются хроническими и приносят немало дискомфорта. Ведь боль лица – невыносимая и одна из самых сильных.

Такие люди обращаются к различным специалистам: неврологам, стоматологам, ортодонтам, нейрохирургам, офтальмологам, отоларингологам, психиатрам. О причинах хронической боли в области лица рассказала врач-невролог Людмила Пидкуймуха.

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Условно лицевые боли можно классифицировать по следующим подгруппам:

– обусловленные поражениями системы черепно-мозговых и других нервов (тройничный, лицевой, языко-глоточный), шейное сплетение;

– обусловленные поражением вегетативных отделов нервной системы (вегетативные ганглии, шейный симпатический ствол);

– обусловленные нарушением иннервации двигательных систем челюстно-лицевой области (гиперкинезы);

– обусловленные поражением зубочелюстной системы, патологией суставов, придаточных пазух носа и орбиты;

– обусловленные нарушением высшей нервной деятельности (неврозы навязчивых состояний, истерии, неврастении).

Причины лицевой боли

Очень часто причиной боли является миофасциальный болевой синдром, проявляющийся изменениями жевательной мускулатуры и ограничением движения нижней челюсти.

Развитие мышечной боли связано с тем, что на начальном этапе в мышцах возникает избыточная нагрузка, которая впоследствии переходит в постоянный локальный гипертонус.

Такой локальный мышечный гипертонус способствует возникновению кратковременных болевых спазмов (синдром крамп), к примеру, спазм мышц челюстного участка при форсированном открывании рта (зевоте, стоматологических манипуляциях).

Также гипертонус приводит к возникновению хронической боли, то есть становится триггером боли лица. ⠀

Факторы, обусловливающие возникновение миофасциальной боли: нарушение прикуса; иррадиация боли от мышц шеи и верхнего плечевого пояса; психофизиологические феномены – бруксизм, тревога, что вызывает постоянное мышечное напряжение.

Кроме того боли могут быть связаны с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава.

Также причиной боли в области лица может быть невралгия (тройничная и языко-глоточная).

Особенности тройничной невралгии

Невралгия – это невропатическая болезнь, симптомы которой схожи с клиническими проявлениями различных заболеваний.

Невралгию, или воспалении нервов, считают одним из самых каверзных заболеваний. Эта болезнь часто прячется за симптомами других болезней, а потому ее не так просто распознать и трудно лечить.

Воспаление нервов возникает внезапно, вызывая резкую интенсивную боль, которая может через некоторое время отступить, но только для того, чтобы вернуться и мучить снова.

Тройничная невралгия Тройничная невралгия – это тип хронической боли, вызванный одним конкретным нервом. Собственно, это нерв, который дает название этому состоянию. Виновником является пятый черепно-мозговой нерв, который к тому же является самым длинным нервом в голове. Начинает появляться сильный тик. Сначала он может длиться от двух секунд до целой минуты. В течение этого времени человека парализует, и он не способен жевать или даже говорить из-за интенсивности боли.

Хроническая боль лица также может быть вызвана сдавлением шейного сплетения. Сегменты С2 ИС3 спинного мозга имеют дерматомы, которые покрывают затылок, шею, боковые части челюсти.

Есть еще одна очень важная, но часто недиагностированная лицевая боль – длительная идиопатическая боль лица. Такой тип боли характеризуется тем, что возникает спонтанно.

Диагностика и лечение

Провести диагностику боли лица необходимо для того, чтобы врачи могли дифференцировать ее от других заболеваний (например, мигрени).

Диагноз основывается на трех ключевых факторах:

Тип боли: если боль очень кратковременная, вы уже можете быть уверены, что вы имеете дело с тройничной невралгией.

Расположение боли: определение того, на какие участки лица влияет боль, является основным первым шагом в диагностике невралгии тройничного нерва.

Причины боли: В частности, невралгия может появляться после легкой стимуляции щек, а также после жевания и разговора.

Специалист также может заказать следующие тесты:

– Неврологический тест;

– Сканирование МРТ.