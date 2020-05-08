Больница без соответствующей квалификации – просто здание, – Супрун об отмене медреформы

Экс-министр Минздрава Ульяна Супрун раскритиковала действия главы МинздраваМаксима Степанова, которые касаются отмены медреформы.

Об этом Ульяна Супрун написала на своей странице в фейсбуке. По ее словам, глава Минздрава Максим Степанов за все время обсуждения изменений не вспомнил о том, что ожидает пациентов, если оставить все, как было.

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Однако слышим популистские заявления об увеличении заработной платы медработникам, какие-то мифические увольнения, но ни одного упоминания о пациентах,

– заявила Супрун.

Экс-глава Минздрава объяснила на простом примере, как происходит сейчас в новой системе финансирования здравоохранения, и почему эти изменения нельзя возвращать обратно.

Пример. Есть больница А на 200 коек, где за год лечат условно 4 тысячи пациентов, есть все необходимое оборудование (КТ, ангиограф) и квалифицированные специалисты для оказания качественных медицинских услуг пациентам.

Есть больница Б, где также 200 коек. В ней за год лечат 400 пациентов. Здесь нет необходимого оборудования (КТ, ангиограф), не хватает квалифицированного персонала.

По медицинской субвенции они получают фактически одинаковое количество денег. По словам Супрун, это не справедливо. Благодаря медреформе – система финансирования здравоохранения должна измениться: пациенты будут получать действительно бесплатную, безопасную и качественную медпомощь, а средства налогоплательщиков будут использоваться эффективно и "идут за пациентом" в те медучреждения и к тем врачам, которых выбирает сам пациент. Пациент не должен быть принужден идти в больницу, в которой врачи не имеют соответствующей квалификации, где можно сделать необходимую диагностику, где делать операцию опасно. Ибо в таком случае – это не больница. Это просто здание. И так не должно быть,

– отметила экс-глава Минздрава. Что меняется в новой системе: пример Больница А получает больше финансирования именно из-за своей способности предоставлять качественные медицинские услуги пациенту, а это – 954 медицинских учреждения, которые по Программе медицинских гарантий получат финансирование больше, чем они получали по субвенции прошлого года.

получает больше финансирования именно из-за своей способности предоставлять качественные медицинские услуги пациенту, а это – 954 медицинских учреждения, которые по Программе медицинских гарантий получат финансирование больше, чем они получали по субвенции прошлого года. Больница Б получит меньше средств из-за своей несостоятельности предоставлять качественные медицинские услуги. Супрун добавила, что это означает, что такие больницы должны провести дополнительную работу, которую больницы начали еще несколько лет назад. Пациенты заслуживают лечения в больницах А, а медработники этой больницы на достойную заработную плату, считает Ульяна Супрун

Что известно о возможном сворачивании реформы?

Недавно президент Владимир Зеленский заявил о необходимости внесения изменений в существующую модель медицинской реформы. А министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал изменения в финансировании медицинских учреждений с 1 июня.

Согласно плану, 1645 медицинских учреждения (99% от всех), которые заключили контракты с НСЗУ, должны были бы полностью перейти на финансирование по системе "деньги ходят за пациентом". Однако теперь существует риск отмены этих контрактов и возврата к старой системе – когда медицинские учреждения фактически получали деньги за койкоместа, несмотря на качество предоставляемых услуг и, соответственно, количество пациентов, желающих там их получать.

Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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