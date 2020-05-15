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В больницах Львова и Харькова – вспышка коронавируса: инфицировалось много медиков

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В больницах Львова и Харькова - вспышка коронавируса: сколько больных
У лікарнях Львова та Харкова – спалах коронавірусу / Колаж 24 каналу

В больнице скорой помощи во Львове зафиксировали сразу 56 больных COVID-19 медицинских работников. При этом заведение даже не предназначено для приема таких пациентов. Дело в том, что больные, которые попадают туда, нуждаются в неотложной помощи и лишь затем им проводят тест на коронавирус. В Харькове на карантин закрыли целую больницу.

Говорится о Харьковской городской больнице №3. Там инфицировались 13 медиков. В этой больнице тоже не принимают больных COVID-19, впрочем, медики заразились от двух пациентов, передает ТСН.

Тем временем Во Львове с 15 и 18 мая планируют новые ослабления карантина: что откроют

Их перевезли из инфекционной больницы: иссякли запасы кислорода для вентиляции легких.

Впоследствии один из этих пациентов умер, другого теперь планируют вернуть обратно в инфекционную больницу. Пока продлится дезинфекция, новых пациентов там принимать не будут.

Что же касается Львова, то руководитель больницы скорой помощи уверен: заражений среди медиков не избежать, поскольку больница работает круглосуточно и принимает разных пациентов, которых после оказания помощи тестируют на коронавирус.

Мы сейчас единственная ургентная больница, которая круглосуточно работает. У нас в день прибывает 600 – 650 пациентов, 100 – 120 нуждаются в госпитализации,
– рассказал руководитель Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук.

Какова ситуация с коронавирусом на Харьковщине и Львовщине?
Там увеличилось количество случаев COVID-19. Так, по состоянию на 15 апреля известно о 904 больных на Львовщине (из них 169 – выздоровели, 22 – умерли) и 713 на Харьковщине (из них – 87 выздоровели, 21 – умер).

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Харькова Новости Львова Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье
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