Больницам, которые больше заработали благодаря медреформе, не выплатят все средства

С апреля стартовал второй этап медицинской реформы и для вторичного звена медицинской помощи в действие вступили новые правила. Основным изменением является то, что теперь "деньги ходят за пациентом" – то есть чем больше больница оказывает услуг, тем больше получает и наоборот.

Согласно заявлению главы Минздрава Максима Степанова в эфире "Право на власть" на 1+1 можно прийти к выводу, что у тех больниц, у которых увеличилось финансирование – отнимут средства, сообщает 24 канал.

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Согласно данным НСЗУ, в апреле примерно у 40% медучреждений вырос бюджет. В целом по Программе медицинских гарантий у 67% учреждений бюджет больше, чем при финансировании через медицинскую субвенцию.

Впрочем, Степанов пояснил, что не хочет закрывать больницы и не хочет пускать реформу по тому сценарию, по которому она должна идти. Он намекнул, что на медицинские учреждения есть определенный финансовый ресурс, который необходимо использовать "с умом".

Для того, чтобы у нас не произошло увольнения медработников по всем без исключения отраслям, у нас есть определенный финансовый ресурс, который мы должны использовать с умом в этом году. Для того, чтобы не закрыть соответствующие больницы. Для того чтобы эти тарифы, которые будут рассчитаны, достигали главной цели – оказания более качественной медицинской помощи,

– заявил он.

Поскольку у одних больниц финансирование увеличилось за счет тех больниц, у которых недостаточное количество пациентов, логично, что в случае повторного наращивания бюджета менее эффективным учреждениям невозможно будет поддерживать тот уровень оплаты, который получили эффективные медучреждения в апреле.

Что известно о вероятной отмене медреформы?Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 1 июня меняется финансирование медицинских учреждений. Соответственно, это останавливает реализацию второго этапа медицинской реформы, который начался 1 апреля.



Бывший заместитель Ульяны Супрун Ольга Стефанишина заявила, что приостановка реформы вернет украинцев в прошлое и граждане далее будут платить взятки за медицинские услуги. Супрун заявила, что Зеленский, Радуцкий и Степанов защищают лишь собственные политические интересы и статус-кво давно действующих в регионах медицинских элит и фармацевтической мафии.

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