Больницы не сообщили о половине случаев заболевания COVID-19 среди медиков

Руководители медицинских учреждений не сообщают в Государственную службу по труду обо всех случаях заболевания COVID-19 среди врачей. Более того – они скрывают сведения о болезни в половине таких случаев.

О случаях заболевания медиков нужно сообщать в Государственную службу по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая. Об этом на своей фейсбук-странице написал главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

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С более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболеваниях каждого второго медика!

– подчеркнул он.

По словам Ляшко, расследование удалось завершить только в 10 случаях, в 7 из которых установлена ​​связь между профессиональной деятельностью и болезнью.

По мнению главного санитарного врача, закрывать глаза на такую ​​ситуацию нельзя. Из-за этого 15 мая состоялось совещание с работниками Гоструда, Госпродпотребслужбы и Минздрава.

"Есть проблемы с приобщением эпидемиологов в состав профильных комиссий. Свои объяснения предоставят руководители 5 лабораторных центров, которые не делегируют эпидемиологов в состав комиссий", – говорится в сообщении.

Обратите внимание! 13 мая Кабмин включил COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний. Признание болезни профессиональной позволяет медикам претендовать на возмещение вреда.