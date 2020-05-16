Больницы не сообщили о половине случаев заболевания COVID-19 среди медиков
Руководители медицинских учреждений не сообщают в Государственную службу по труду обо всех случаях заболевания COVID-19 среди врачей. Более того – они скрывают сведения о болезни в половине таких случаев.
О случаях заболевания медиков нужно сообщать в Государственную службу по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая. Об этом на своей фейсбук-странице написал главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.
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С более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболеваниях каждого второго медика!
– подчеркнул он.
По словам Ляшко, расследование удалось завершить только в 10 случаях, в 7 из которых установлена связь между профессиональной деятельностью и болезнью.
По мнению главного санитарного врача, закрывать глаза на такую ситуацию нельзя. Из-за этого 15 мая состоялось совещание с работниками Гоструда, Госпродпотребслужбы и Минздрава.
"Есть проблемы с приобщением эпидемиологов в состав профильных комиссий. Свои объяснения предоставят руководители 5 лабораторных центров, которые не делегируют эпидемиологов в состав комиссий", – говорится в сообщении.
Обратите внимание! 13 мая Кабмин включил COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний. Признание болезни профессиональной позволяет медикам претендовать на возмещение вреда.