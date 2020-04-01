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Больницы Киева на данный момент обеспечены медсредствами, однако ситуация – сложная, – Кличко

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Кличко назвал проблемы с обеспечением больниц / СТРАНА.UA

Медучреждения столицы пока что обеспечены средствами для борьбы со вспышкой коронавируса. Однако ситуация может осложниться из-за проблем с логистикой и высокими ценами.

В медучреждения столицы поступят более 400 тысяч масок, а также расходные материалы. Еще ожидают защитные костюмы для врачей, респираторы, а также новую партию тестов на COVID-19. Пока в Киеве – 380 аппаратов для искусственной вентиляции легких, еще 19 – уже заказали, рассказал на брифинге киевский городской глава Виталий Кличко.

К теме В Киеве врач-инфекционист будут доплачивать по 5 – 10 000 гривен ежемесячно, – Кличко

Мы делаем все для защиты медиков. Мы хотим обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием, лекарствами и расходными материалами. Сегодня в больницах, в частности тех, которые лечат коронавирус, все необходимое есть. Но этих средств нужно много и постоянно, мы работаем над постоянным пополнением,
– отметил Кличко.

Однако, отметил Кличко, ситуация с обеспечением больниц может меняться ежедневно. Ведь количество больных растет, а закупить достаточно медсредств мешают проблемы с логистикой, наличием и высокими ценами. Такая же ситуация – в Германии, США, Италии, Испании.

В столице по состоянию на 1 апреля лабораторно подтверждёны 134 случая инфицирования COVID-19.
В целом в Украине уже 669 случаев.

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Как выявить коронавирус? / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Пундор
Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Здоровье Новости Киева Больница Медицина Виталий Кличко
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