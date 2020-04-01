Больницы Киева на данный момент обеспечены медсредствами, однако ситуация – сложная, – Кличко

Медучреждения столицы пока что обеспечены средствами для борьбы со вспышкой коронавируса. Однако ситуация может осложниться из-за проблем с логистикой и высокими ценами.

В медучреждения столицы поступят более 400 тысяч масок, а также расходные материалы. Еще ожидают защитные костюмы для врачей, респираторы, а также новую партию тестов на COVID-19. Пока в Киеве – 380 аппаратов для искусственной вентиляции легких, еще 19 – уже заказали, рассказал на брифинге киевский городской глава Виталий Кличко.

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Мы делаем все для защиты медиков. Мы хотим обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием, лекарствами и расходными материалами. Сегодня в больницах, в частности тех, которые лечат коронавирус, все необходимое есть. Но этих средств нужно много и постоянно, мы работаем над постоянным пополнением,

– отметил Кличко.

Однако, отметил Кличко, ситуация с обеспечением больниц может меняться ежедневно. Ведь количество больных растет, а закупить достаточно медсредств мешают проблемы с логистикой, наличием и высокими ценами. Такая же ситуация – в Германии, США, Италии, Испании.

В столице по состоянию на 1 апреля лабораторно подтверждёны 134 случая инфицирования COVID-19.

В целом в Украине уже 669 случаев.



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