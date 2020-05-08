Те больницы, которые недополучили средства, не выполнили задачи, нужные для реформы, – врач

Медицинская реформа требовала от больниц и главных врачей определенных обязательств, но они это не выполнили. Поэтому и сейчас не могут свести концы с концами.

Об этом в эфире "Право на власть" рассказал главный врач КП "КНП Вознесенская многопрофильная больница" Владимир Красёха.

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По его словам, его больница выиграла благодаря медицинской реформе и у них увеличилось финансирование. Но из-за отмены медреформы это могут потерять.

Но у нас есть опасения, что те пакеты, которые нас сейчас кормят, могут передать другим больницам, которые вокруг нас и ничего не делали годами. У них нет пациентов и только ради того, чтобы их не закрыть, им надо перераспределить наш финансовый ресурс,

– сказал главный врач.

Красёха подчеркнул, что деньги должны идти за пациентом и это единственное правильное решение.

"Мы за последние два года закупили оборудования более чем на 44 миллиона гривен. Такого не было 30 лет. Мы готовились, мы знали к чему идем. Все те главные врачи, которые сейчас вопят, что у них нет средств, не выполнили "домашнее задание", они знали, что их ждет. Я им сам лично объяснял, потому что был главой госпитального совета, что им надо делать преобразования. Но они сидели и ждали", – сказал врач.

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