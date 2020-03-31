Больницы штата Нью-Йорк используют грузовики в качестве временных моргов: 18+
В США штат Нью-Йорк стал одним из глобальных центров пандемии COVID-19, от которой погибло более тысячи человек. Морги переполнены, в больницах не хватает коек для больных, а медики пишут завещания.
Как пишут американские издания, к примеру Fox News, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) разместило 85 грузовых автомобилей с "холодильниками" в Нью-Йорке, чтобы они служили временными моргами.
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Было принято решение разместить тела в грузовиках, так как число погибших растет, а больницы и морги переполнены.
Медсестра сфотографировала тела жертв коронавируса в грузовике:
Добавим, что в США наибольшее количество больных коронавирусом в мире – 164 610! Количество смертей, по состоянию на 31 марта, – 3 170.
Издание Die Zeit написал материал со ссылкой на слова медсестры, которая работает в одной из больниц Нью-Йорка. По ее словам, условия во многих местных больницах катастрофические и не хватает почти всего: аппаратов искусственной вентиляции легких, масок, защитной одежды для врачей и больничных коек.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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