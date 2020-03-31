Больницы штата Нью-Йорк используют грузовики в качестве временных моргов: 18+

В США штат Нью-Йорк стал одним из глобальных центров пандемии COVID-19, от которой погибло более тысячи человек. Морги переполнены, в больницах не хватает коек для больных, а медики пишут завещания.

Как пишут американские издания, к примеру Fox News, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) разместило 85 грузовых автомобилей с "холодильниками" в Нью-Йорке, чтобы они служили временными моргами.

Читайте также Коронавирус COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам

Было принято решение разместить тела в грузовиках, так как число погибших растет, а больницы и морги переполнены.

Медсестра сфотографировала тела жертв коронавируса в грузовике:

In just the last five days, US death toll from the killer coronavirus has tripled to 3,000, with 900 fatalities reported yesterday in New York City alone. This picture of victims' bodies in a truck at a NY hospital, taken by a nurse, is a warning to all to stay home to stay safe. pic.twitter.com/bfHiv6SHkR — Brahma Chellaney (@Chellaney) March 31, 2020

Добавим, что в США наибольшее количество больных коронавирусом в мире – 164 610! Количество смертей, по состоянию на 31 марта, – 3 170.

Издание Die Zeit написал материал со ссылкой на слова медсестры, которая работает в одной из больниц Нью-Йорка. По ее словам, условия во многих местных больницах катастрофические и не хватает почти всего: аппаратов искусственной вентиляции легких, масок, защитной одежды для врачей и больничных коек.

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.