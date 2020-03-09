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Больного коронавирусом черновчанина осмотрит врач с ВОЗ

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В Украине пока зафиксирован лишь один случай заражения коронавирусом. Вскоре больного черновчанина должен осмотреть врач из Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, пишет Общественное.

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Гусак сказала, что 39-летнему мужчине повторно провели тест и новый вид коронавируса подтвердился. Она добавила, что у больного колеблется температура до 37,6 градусов.

"10 марта проведут консилиум врачей по поводу лечения черновчанина. Сейчас ему оказывают симптоматическое лечение", – говорится в источнике.

Добавим, ранее председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук во время брифинга сказал, что состояние больного стабильное. Однако впоследствии эту информацию опровергла жена мужчины. По ее словам, в зараженного коронавирусом состояние ухудшилось и начался воспалительный процесс.

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Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Коронавирус в Украине Новости Черновцов
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