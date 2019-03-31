Больной бешенством пес покусал восьмерых людей в Николаеве

Пес, больной бешенством, покусал восьмерых людей в Николаеве и умер. Он был бездомный и контактировал с другими бездомными собаками. Следовательно, ветеринары обследуют ту часть города и вылавливают животных, чтобы не допустить распространения бешенства. Пострадавших обследуют медики.

Пес покусал по меньшей мере восьмерых людей. Всех сейчас вакцинируют.

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Карина – одна из пострадавших. По ее словам, собака напала неожиданно.

"Она не бросалась, не лаяла, просто подбежала схватила меня за куртку, ну и зацепила. Мы пошли вперед. До меня пес покусал мужчину и молодую девушку", – рассказала пострадавшая Карина.

Люди поступали с жалобами на поверхностные повреждения, это были не глубокие раны. Только два человека имели глубокие укусы более полутора сантиметра. У некоторых были лишь царапины, но для бешенства этого достаточно,

– отметил главный врач больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов.

Беспризорное животное сразу поймали, однако в тот же день оно умерло. Анализы подтвердили, что собака была больна бешенством. Пес нападал и на других безпитульних животных. Поэтому, ветеринары вынуждены отлавливать их и усыплять, чтобы избежать распространения бешенства.

Сейчас у нас принимают меры. Ветеринары проводят по городу и на местах, где собака кусала жертв, обход территории и срочные прививки домашних животных. Наши ребята сейчас отлавливают возможных животных, которые были в контакте с бешеной собакой,

– прокомментировал директор коммунального предприятия "Центр защиты животных" Александр Голобродский.