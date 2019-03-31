Больной бешенством пес покусал восьмерых людей в Николаеве
Пес, больной бешенством, покусал восьмерых людей в Николаеве и умер. Он был бездомный и контактировал с другими бездомными собаками. Следовательно, ветеринары обследуют ту часть города и вылавливают животных, чтобы не допустить распространения бешенства. Пострадавших обследуют медики.
Пес покусал по меньшей мере восьмерых людей. Всех сейчас вакцинируют.
Читайте также: "Поздно обратилась": врачи не смогут спасти женщину со Львовщины, которая заразилась бешенством
Карина – одна из пострадавших. По ее словам, собака напала неожиданно.
"Она не бросалась, не лаяла, просто подбежала схватила меня за куртку, ну и зацепила. Мы пошли вперед. До меня пес покусал мужчину и молодую девушку", – рассказала пострадавшая Карина.
Люди поступали с жалобами на поверхностные повреждения, это были не глубокие раны. Только два человека имели глубокие укусы более полутора сантиметра. У некоторых были лишь царапины, но для бешенства этого достаточно,
– отметил главный врач больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов.
Беспризорное животное сразу поймали, однако в тот же день оно умерло. Анализы подтвердили, что собака была больна бешенством. Пес нападал и на других безпитульних животных. Поэтому, ветеринары вынуждены отлавливать их и усыплять, чтобы избежать распространения бешенства.
Сейчас у нас принимают меры. Ветеринары проводят по городу и на местах, где собака кусала жертв, обход территории и срочные прививки домашних животных. Наши ребята сейчас отлавливают возможных животных, которые были в контакте с бешеной собакой,
– прокомментировал директор коммунального предприятия "Центр защиты животных" Александр Голобродский.
Бешенство передается через укус, царапину и даже слюну.
Не стоит затягивать с обращением к врачу, даже если у вас обычная царапина или ссадины. Врачи отмечают: если укусила собака, кошка или дикое животное – в частности, лисица, волк, летучая мышь – надо сразу же обратиться к врачу и пройти вакцинацию. Сыворотку вводят в любом случае. Ведь инкубационный период бешенства у человека может длиться до года.
Первые признаки бешенства после укуса:
• неприятные ощущения в области укуса (царапины);
• в некоторых случаях наблюдается нагноение и покраснение кожи;
Больной может жаловаться на такие симптомы во время начальной стадии:
• снижение аппетита и похудение;
• нарушение сна и ночные кошмары;
• развитие апатии;
• субфебрильную температуру (температуру, которая повышается в течение долгого времени от 37 до 38 градусов)
• если укус был в лицо, больного преследуют галлюцинации, постепенно нарастает пульс, повышается артериальное давление и возникает ощущение беспокойства.