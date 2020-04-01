Больной COVID-19 мэр Монастыриска прокомментировал ситуацию в городе

Мэр Монастыриска Андрей Старух заразился коронавирусом. Как он обнаружил у себя инфекцию, что известно о ситуации в городе и насколько район обеспечен аппаратами искусственной вентиляции легких – читайте дальше.

Чувствует себя он хорошо, повышенной температуры нет. "Единственный симптом, о котором читал в прессе – ощущение усталости. Несколько лет последних я покашливал, поэтому якобы ничего не выходило за норму. Тест решил сделать по рекомендации врача", – пояснил Старух в прямом эфире 24 канала.

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Он пояснил, что как раз передал с коллегами в больницу одноразовые защитные костюмы. Заместитель главного врача, который принимал их, посоветовал провериться. Поскольку мэр постоянно между людьми, имеет много контактов и бывает в разных местах.

Положительный результат не стал сюрпризом. Ведь, учитывая ситуацию в других странах и прогнозы врачей, было понимание, когда это должно произойти. Главное – переболеть в легкой форме,

– подчеркнул Старух.

Глава Монастыриска прокомментировал и информацию о том, что помогал копать могилу погибшему от коронавируса, потому что ритуальные службы якобы отказались.

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"Чтобы не было искажений. Яму выкопали КП "Коммунсервис", трактор. Все. А уже опускали гроб и закапывали – я и мой заместитель", – пояснил он.

По словам Старуха, тест не подтвердил коронавируса у его заместителя Андрея Гладыша. После того, как мэр узнал о своем диагнозе, его жена и сын также сдали анализы. Сейчас он самоизолировался от семьи.

Мэр Монастыриска рассказал также о ситуации в городе – по состоянию на 1 апреля там 76 больных COVID-19, среди них много врачей и медсестер.

"Я говорил с заместителем главного врача о том, как решается вопрос с нехваткой медиков. Тот объяснил, что по соглашению врачей на них положена большая нагрузка и привлекаются работники из других отделов", – заверил он.

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Старух подчеркнул, что медицина – не находится на содержании общества. Поэтому деньги на ее поддержку, в частности закупку оборудования (а сейчас на это выделили больше миллиона гривен) поступают не напрямую, а именно через районный бюджет.

Кроме этого, он объяснил, насколько район обеспечен аппаратами искусственной вентиляции легких. "Речь идет точно не о десятках, а вероятнее о единицах на районную больницу. Пока, к счастью, нет тяжелых пациентов, но в любой момент ситуация может измениться", – подчеркнул он.

В нашем случае не имеет значения, кто стал пациентом, с которого началась вспышка в районе. Мы, можно сказать, заробитчанская столица. Монастырищина – это бедный район беднейшей области Украины, пожалуй,

– отметил он.

И добавил, что в районе всегда наблюдалась огромная миграция людей в разных направлениях. Поэтому даже если бы кого-то признали "нулевым пациентом", не факт, что эти данные были бы точными.