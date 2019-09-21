Больной кишечник может быть причиной депрессии

Воспаление – общее звено между депрессией и кишечником.

Воспаление вызывается бактериями, которые находятся в кишечнике. Но из-за нарушений в его работе, бактерии попадают в кровоток, где выделяют вредные вещества – эндотоксины, отмечают диетологи.

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Эндотоксины запускают иммунный ответ и вызывают появление воспалительных белков цитокинов. Цитокины изменяют выработку и передачу нейромедиаторов, отвечающих за настроение. Такая связь приводит к негативным эмоциям и усталости.

Известно, что цитокины и эндотоксин липополисахарид (ЛПС) могут привести к клинической депрессии.

По данным исследователей, у 47% людей с этим заболеванием повышенный уровень воспаления в организме. Однако когда проходит депрессия, снижается и воспаление.

В такой ситуации важно бороться с причиной, а не с симптомами. В первую очередь стоит выяснить, какие именно проблемы с кишечником вы имеете. Для этого надо сдать анализы на дисбактериоз.

Как помочь своему кишечнику:

Принимайте пробиотики – это полезные микроорганизмы, которые борются с вредными бактериями и восстанавливают микрофлору кишечника. Вероятно, они положительно влияют и на психику.

Исключите из рациона сахар и рафинированные углеводы: белый хлеб, белый рис, макароны, чипсы, сладости, которые в кишечнике расщепляются до глюкозы.

Откажитесь от алкоголя. Он действует как депрессант и раздражает кишечник.

Ешьте больше овощей – в них много антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами.

Ешьте ферментированные продукты: живой йогурт, кефир, квашеную капусту. Они улучшают микрофлору кишечника.



Омега-3-жирные кислоты влияют на когнитивные функции мозга

Ешьте жирную рыбу – она нужна для мозга. В ходе исследований было выявлено, что у пациентов, болеющих депрессией, снижен уровень содержания омега-3-жирных кислот.

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