Больной коронавирусом британец рассказал о ходе болезни

Мужчина рассказал, что худшее в заболевании – это изнуряющий кашель, который возникает очень часто. Но в целом больной имеет положительную динамику и ему становится лучше.

Эндрю О'Дуайер заразился коронавирусом в конце февраля. Ему сказали, что он не циркулирует на лыжном курорте, где мужчина проводил отпуск, но 21 из 25 человек в его лыжной группе заразились. После возвращения из Италии в Великобританию он решил остаться дома и изолировать себя, пишет BBC.

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"Я бы не хотел подхватить это снова", – рассказывает он. Наличие диабета 1 типа не повлияло на течение заболевания. Лихорадка, которую он чувствует, "ничем не отличается от обычных симптомов гриппа".

Серьезность симптомов очень варьируется среди людей. Пожилые люди, с хроническими тяжелыми заболеваниями (астма, диабет, болезни сердца), с большей вероятностью могут серьезно заболеть и нуждаться в стационарном лечении.

Больной коронавирусом Эндрю О'Дуайер “Я прошел тестирование, прежде чем почувствовал себя плохо, другие люди с курорта показывали положительный результат. Через три дня я узнал, что у меня положительный тест. Но прошло больше недели, прежде чем появились симптомы”.

Эндрю говорит, что прием парацетамола действительно помог снизить температуру. В какой-то момент его увезли на машине скорой помощи для оценки состояния. Проверили в машине и снова отвезли домой. В целом ему придется провести в самоизоляции 21 день.



Данные о смертности от коронавируса/ Инфографика 24 канала

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