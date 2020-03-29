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Больной коронавирусом ребенок в Винницкой области находится в тяжелом состоянии

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Больная коронавирусом ребенок в Винницкой области находится в тяжелом состоянии / Unsplash

В Винницкой области в тяжелом состоянии из-за коронавируса COVID-19 находится один ребенок. Общее количество больных в области – 23.

Об этом заявил председатель Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский.

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По его словам, все зафиксированные больные с положительными результатами на коронавирус госпитализированы. Состояние у всех удовлетворительное, лишь один ребенок из Черновицкого района имеет тяжелое состояние.

"Но в течение последних часов, на утро, имеем первую положительную информацию о состоянии этого ребенка", - добавил Скальский.

По состоянию за утро 29 марта в Винницкой области зарегистрировано 78 подозрений коронавируса. Подтверждено сейчас заболевание у 23 пациентов.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус в Украине Винница Дети Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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