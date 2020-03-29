Больной коронавирусом ребенок в Винницкой области находится в тяжелом состоянии
В Винницкой области в тяжелом состоянии из-за коронавируса COVID-19 находится один ребенок. Общее количество больных в области – 23.
Об этом заявил председатель Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский.
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По его словам, все зафиксированные больные с положительными результатами на коронавирус госпитализированы. Состояние у всех удовлетворительное, лишь один ребенок из Черновицкого района имеет тяжелое состояние.
"Но в течение последних часов, на утро, имеем первую положительную информацию о состоянии этого ребенка", - добавил Скальский.
По состоянию за утро 29 марта в Винницкой области зарегистрировано 78 подозрений коронавируса. Подтверждено сейчас заболевание у 23 пациентов.
Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала
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