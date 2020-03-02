Больной коронавирусом россиянин несколько дней пролежал в общей палате инфекционки: детали

Первый россиянин, у которого 2 марта подтвердили коронавирус COVID-19, еще 27 февраля обратился в Московскую инфекционную больницу, заподозрив неладное. Он чувствовал недомогание, а поскольку только что вернулся из Италии, решил сразу сдать анализы.

Речь идет о сотруднике Российского футбольного союза и игроке московского любительского клуба "Мегамужики" Давида Берова. Ситуацию с российским "лечением" мужчины описывает телеграмм канал Baza.

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Парень в середине февраля отправился в Италию – кататься на лыжах в горы. Вернулся 23 февраля и сразу почувствовал, что заболел. 27 февраля самостоятельно обратился в больницу и сдал анализы. Его сразу госпитализировали, но в общую палату,

– говорится в сообщении.

Через некоторое время медики подтвердили мужчине, что у него коронавирус, затем снова отрицали свои слова. Наконец финальные и окончательные результаты поступили 2 марта. Они подтвердили диагноз: у Берова таки коронавирус.

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После этого в России тщательно пытались скрыть то, что больной коронавирусом находился в общей палате. Лишь 2 марта ее расселили.

Давид находился в общей палате сутки или двое. Мы вместе ходили сдавать анализы, он контактировал со многими из нас. Сейчас его куда-то перевели. Его палату всю расселили, ребят забрали,

– рассказала пациентка больницы Кристина Ткач.

Девушка сообщила "Газете. Ru", что несмотря на опасный диагноз Берова медики в московской больнице продолжают пренебрегать элементарными правилами безопасности. Они не носят масок. После подтверждения коронавируса просто начали мыть чаще пол.

Персонал маски одевал через раз. Мы их спрашивали, почему они не пользуются масками. Нам отвечали: мы не верим в этот коронавирус, все мы под Богом ходим. Женщина приходила к нам убираться, она тоже отказывалась носить маску. Она говорила, что ничего не боится,

– добавила Кристина Ткач.

Между тем по состоянию на вечер 2 марта известно о 24 госпитализированных и 83 человек, помещенных на карантин после контактов с Беровым, у которого подтвердили коронавирус.

Такие цифры назвал мэр Москвы Сергей Собянин.



Коронавирус COVID-19 в цифрах / инфографика 24 канала