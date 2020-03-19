Больной коронавирусом украинец недавно вернулся из Египта

В Украине зафиксировали 2 новых случая заражения коронавирусом. Одним из больных является житель Мариуполя, который недавно вернулся из Египта.

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в фейсбуке написал, что заболел 52-летний мужчина.

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Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь. Людей, контактировавших с зараженным, уже обнаружили. Они находятся под наблюдением.

Глава ОГА просит жителей города сохранять спокойствие и напоминает о гигиене.