Больной коронавирусом украинец недавно вернулся из Египта
В Украине зафиксировали 2 новых случая заражения коронавирусом. Одним из больных является житель Мариуполя, который недавно вернулся из Египта.
Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в фейсбуке написал, что заболел 52-летний мужчина.
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Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь. Людей, контактировавших с зараженным, уже обнаружили. Они находятся под наблюдением.
Глава ОГА просит жителей города сохранять спокойствие и напоминает о гигиене.
Сообщение Павла Кириленко в фейсбуке / Скриншот
Коронавирус в Украине: сколько случаев подтвердили
По состоянию на 19 марта в Украине подтвердили 16 случаев болезни, 2 из них – летальные.
- В Черновицкой области – 10;
- В Киевской области – 2;
- В Киеве – 2;
- В Житомирской области – 1;
- В Донецкой области – 1;
Среди больных есть трое детей: 10 лет, 1 год и 10 месяцев, 6 месяцев. Коронавирус также подтвердили у народного депутата Украины Сергея Шахова.
Карантин в Украине продлится как минимум до 3 апреля.
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