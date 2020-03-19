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Больной коронавирусом украинец недавно вернулся из Египта

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В Украине зафиксировали 2 новых случая заражения коронавирусом. Одним из больных является житель Мариуполя, который недавно вернулся из Египта.

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в фейсбуке написал, что заболел 52-летний мужчина.

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Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь. Людей, контактировавших с зараженным, уже обнаружили. Они находятся под наблюдением.

Глава ОГА просит жителей города сохранять спокойствие и напоминает о гигиене.


Сообщение Павла Кириленко в фейсбуке / Скриншот

Коронавирус в Украине: сколько случаев подтвердили

По состоянию на 19 марта в Украине подтвердили 16 случаев болезни, 2 из них – летальные.

  • В Черновицкой области – 10;
  • В Киевской области – 2;
  • В Киеве – 2;
  • В Житомирской области – 1;
  • В Донецкой области – 1;

Среди больных есть трое детей: 10 лет, 1 год и 10 месяцев, 6 месяцев. Коронавирус также подтвердили у народного депутата Украины Сергея Шахова.

Карантин в Украине продлится как минимум до 3 апреля.


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Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Павел Кириленко Египет Новости Донецка Новости Мариуполя Коронавирус в Украине Лечение Здоровье
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