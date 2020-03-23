Больной коронавирусом в Украине рассказал, как его лечат

Вадим Какошкин, который вернулся с отдыха в Австрии, стал первым житомирянином, у которого подтвердили коронавирус. В эксклюзивном комментарии 24 каналу он рассказал о возвращении в Украину и лечении в одной из местных клиник.

Мужчина отметил, что 14 марта вместе с другом и его сыном вернулся с горнолыжного курорта Санкт-Антон, в Австрии. Они прилетели в Украину рейсом Мемминген – Киев. В самолёте было очень много людей, все хотели как можно быстрее вернуться домой.

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Обратите внимание! Полиция Житомирщины сообщила, что мужчина солгал о путешествии, заявив о том, что ездил за границу с двумя людьми. И промолчал о том, что ездил с группой более 30 человек. Правоохранители проводят расследование и проверяют информацию.

Какошкин подчеркнул: еще в Австрии, читая интернет и понимая, как развивается ситуация, решил самоизолироваться после приезда в Украину. Хотя вокруг об этом никто не говорил. "Мы катались 6 дней, была хорошая погода. Мы ездили на экскурсии, люди отдыхали, радовались жизни", – добавил он. И объяснил, что уже в аэропорту Мемминген уже чувствовалось напряжение.

В Житомир мужчина добирался на машине своего друга. "У меня есть загородный дом, где родные заранее подготовили для меня продукты и лекарства. В ночь с 14 на 15 марта друг подвез меня к моей машине и я поехал на самоизоляцию", – рассказал Какошкин.

Все эти дни я находился в доме или рядом, работал в саду. Утром 18 марта меня начало лихорадить. Измерил температуру – 38,2. Я постоянно мониторю сайт ВОЗ, поэтому знал, что уже стоит начинать бить тревогу,

– отметил мужчина.

Житомирянин заверил, что сразу обратился к врачам. Его срочно госпитализировали и предложили сделать тест на коронавирус. Результаты подтвердили заболевание, поэтому его изолировали в отдельной палате городской больницы №1. Там он до сих пор проходит лечение.

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Какошкин рассказал, что в первый день в больнице ему сделали экспресс-тест на коронавирус, он был отрицательным. Однако ему сразу сказали, что это еще ничего не значит. А также сказали, что его стоимость – 500 гривен, а кроме этого нужно внести 250 гривен благотворительного взноса.

Я до этого прочитал, что тесты должны быть бесплатными, их покупали за бюджетные деньги. Поэтому отказался платить. Но дал санитарке деньги, чтобы купила мне воду и лекарства – мне их выписали на 398 гривен,

– прокомментировал он.

"Если у кого появляются симптомы коронавируса, пейте много воды. Не допускайте сухости в полости рта. Так вот, в моей палате питьевой воды вообще не было. Я просил принести хотя бы стакан, когда делали тест и анализ. Но мне ответили, что этим не обеспечивают", – добавил Какошкин.

Житомирянин также рассказал, как его сейчас лечат: "Принесли "Амброксол", средство от кашля. Хотя удушающего кашля у меня нет. Я выпил только одну таблетку пока что. Мне из дома передали леденцы от горла, мне с ними почему-то легче".

"О медицины – последние несколько дней я нахожусь в абсолютном вакууме. Со мной никто не общается, ничего мне не сообщают. Думаю, что в ближайшее время мне предстоит сделать повторные тесты", – предположил мужчина.

И объяснил: если первый тест будет отрицательным, через сутки должны сделать еще один. Если и тот окажется отрицательным, возможно, его отпустят домой. Однако Какошкин давно решил, что даже после выписки из больницы продолжит самоизоляцию еще на 14 дней.

"Поеду туда же, за город, и буду 14 дней сидеть безвылазно в доме. Хотя очень соскучился по своей семье, любимой жене, трем детям и маме. Но я это все выдержу", – подытожил житомирянин.

Что говорят в мэрии

Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что сегодня будут готовы результаты тестов 2 человек с подозрением на коронавирус. Вместо этого, он отметил, что у него нет информации о вымогательстве денег в больницах. По словам мэра, больницы города и приемные отделения частично обеспечены медикаментами и для всех пациентов лекарства должны быть бесплатными.

Подробнее смотрите в видео 24 канала включение с мэром Житомира:



Распространение коронавируса в Украине: что известно

Накануне в Украине зафиксировали еще 26 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, по состоянию на утро 23 марта общее количество случаев увеличилось до 73 . 22 человека находятся в тяжелом состоянии.

. 22 человека находятся в тяжелом состоянии. С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Предварительно, он продлится до 3 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Предварительно, он продлится до 3 апреля. С 16 марта 2020 закрытые свои границы для иностранцев, а с 18 марта запрещены железнодорожные, авиа-, автобусные междугороднии пассажирские перевозки . Некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.

. Некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта. На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и т.д. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.



Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала