Больные люди по две недели ждут результатов, – украинские медики о ПЦР-тестировании

Украинские лаборатории, которые делают ПЦР-тесты на COVID-19, сильно перегружены. Результаты еще не получили пациенты, у которых взяли материалы 5 мая.

При этом специалисты, проводящие диагностику, получают низкие зарплаты, пишет "Апостроф" со ссылкой на медиков.

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Они отметили, что в некоторых областях результаты тестирования нужно ждать 2 недели.

У нас в больнице зависли пациенты еще с 5 мая, а сегодня уже 13 мая. Лучше бы вместо аппаратов ИВЛ покупали оборудование для ПЦР диагностики,

– сказала врач-инфекционист Киево-Святошинской ЦРБ Ольга Вознюк.

Она подчеркнула, что в Украине критически не хватает оборудования, лабораторий и человеческого ресурса для проведения ПЦР-тестирования.

"В этой сфере, как и во всей медицине в Украине, низкооплачиваемые специалисты, но при этом они должны быть очень высококвалифицированными. Их не научишь за пару недель или даже за пару месяцев", – пояснила врач.

Другой эпидемиолог Алексей Галимский подтвердил слова Вознюк. Он отметил что сеть лабораторных центров в Украине, на которые приходится основная масса бесплатных тестов, работает с колоссальной перегрузкой. В некоторых лабораторных центрах ответ выдается только через пять дней.



ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала

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