Больные коронавирусом из Днепра недавно вернулись из Франции

В Днепре зафиксировали 2 случая заражения коронавирусом у супружеской пары. Больные недавно вернулись из Франции, которая серьезно страдает от эпидемии.

Председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко заявил, что пациенты сами обратились в больницу, сообщает Укринформ.

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Сейчас больные находятся в в инфекционных боксах, повышенной температуры у них нет. Состояние пары – стабильное.

Заметим, что в области действуют 2 больницы, которые могут принимать пациентов с коронавирусом – Днепровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница. Они рассчитаны на 430 человек.

Во Франции известно о более 9 тысячах случаев заражения коронавирусом, 602 пациента выздоровели, а 264 – умерли.

Сколько подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине?По состоянию на 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев заболевания коронавирусом, из них 3 – летальные.



Наибольшее количество заболевших в Черновицкой области – 15, в Житомирской области – 2, в Киевской области – 2, в Днепропетровской области – 2, в Донецкой области – 1, в Ивано-Франковской области – 1 и в городе Киев – 3.



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