Больных коронавирусом в Украине лечат бесплатно, – Ляшко

По законодательству коммунальные больницы должны оказывать помощь больным бесплатно. Кроме того, с 1 апреля предусмотрен социальный тариф, который будут платить медицинским учреждениям, в которых лечат больных коронавирусом.

Об особенностях лечения коронавирусной инфекции заявил на брифинге 1 апреля главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Читайте также В Украине 669 случаев COVID-19, 17 человек умерли

По его словам, согласно законодательству медицинскую помощь в коммунальных больницах пациентам предоставляют бесплатно. Однако с 1 апреля система здравоохранения начала работать в новом режиме.

Национальная служба здоровья Украины предусмотрела социальный тариф, который будут платить медицинским учреждениям, в которых оказывают помощь больным коронавирусом,

– отметил Ляшко.

Он добавил, что Минздрав будет делать все, чтобы больницы имели полное обеспечение всем необходимым. В частности, лекарствами для симптоматического лечения коронавируса, а также дополнительными средствами – в случае проявления специфических симптомов болезни. Кроме того, всем необходимым обещают обеспечивать и медиков.

Что о бесплатном лечении говорят пациенты

Несмотря на заявления Минздрава о бесплатном лечении, украинцы делятся информацией о суммах, которые им пришлось потратить. Например, мужчина из Одессы заявил, что за 2 дня на "бесплатное" лечение потратил 25 тысяч гривен. Сейчас он находится в инфекционной больнице. По его словам, 17 тысяч он заплатил за препарат "Биовен", однако деньги брали даже за халаты для медиков.

Смотрите видео Шахина Асадова

Важно! В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировали 669 случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 17 человек, 10 – вылечились.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.