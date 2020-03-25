Больных значительно больше: в МВД рассказали о смерти мужчины от коронавируса на Тернопольщине

Мужчина с Тернопольщины, который умер от коронавируса, контактировал с больным священником во время похорон две недели назад. В МВД рассказали детали происшествия, в частности то, что инфицированных в области может быть значительно больше, а значит, все, кто тоже присутствовали на церемонии, должны обратиться в больницу.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что география смертей расширяется.

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По словам Геращенко, полицией, вместе с эпидемиологической службой установлено, что умерший гражданин контактировал 9 марта во время похорон в селе Швейка Монастырского района с священником, у которого 19 марта подтвердили коронавирус.

Антон Геращенко “ По данным свидетелей во время поминального обряда присутствовали около 70-ти человек.

Но по данным эпидемиологического расследования, проведенного эпидемиологами и полицией, установлено, что с начала марта священник контактировал почти с 500 лицами во время различных религиозных обрядов" !

Поэтому, Геращенко заявил, что всем этим лицам нужно срочно обращаться по телефонам 102 или 103 и сообщить о фактах общения со священником Олегом Винников 1963 года рождения и с умершим Павлом Бондарчуком 1952 года.

Потому что Ваша жизнь и здоровье в серьезной опасности,

– добавил Геращенко.

Известно, что сам священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь, а населенные пункты Швейка, Ковалевка и 4 других заблокированы правоохранителями.

Антон Геращенко “В этой ячейке эпидемии уже установлено пять случаев заражения коронавируса. Но мы все понимаем, что их значительно больше”.

Известно, что в Тернопольской области сегодня, 25 марта подтвердили первую смерть от коронавируса Covid-19. Умер житель Монастырского района. Больному было 68 лет. Умерший контактировал со священником на похоронах в Залещиках, который первым заболел коронавирусом.

Как сообщают местные СМИ, мужчине стало плохо сразу через несколько дней после посещения церемонии захоронения: он начал задыхаться, родные вызвали скорую, которая увезла его в Тернополь. А уже сегодня от осложнений коронавируса у мужчины отказали почки.

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Что известно о распространении коронавируса на Тернопольщине

Первый случай инфицирования коронавируса в Тернопольской области зафиксировали 20 марта. Заболел 57-летний священник.

По состоянию на 25 марта в Тернопольской области уже 6 случаев заражения коронавирусом.

После этого в Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.

Впоследствии в городе ввели масочный режим, а работу общественного транспорта остановили. Маршрутки будут возить на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти.

На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг.



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