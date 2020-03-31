Больным коронавирусом разрешили выходить в аптеки и магазины: постановление правительства

Украинцам, у которых лабораторно подтвердили COVID-19, позволили в неотложных случаях выходить в аптеки и продуктовые магазины.

Соответствующее постановление опубликовали на правительственном портале.

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В частности, правительство внесло изменения, согласно которым под категорию лиц, которые нуждаются в самоизоляции, попадают больные коронавирусом и контактные лица зараженных COVID-19. При этом врач самостоятельно определяет срок самоизоляции таких людей.

Лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, посещения общественных мест.

Впрочем, при необходимости, больным разрешили выходить из дома во время самоизоляции в аптеки, продуктовые магазины или медицинские учреждения.

Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстояния не менее 1,5 метра,

– говорится в постановлении правительства.



Скриншот постановления правительства

Редакция Здоровье 24 уже обратилась в Министерство здравоохранения за разъяснением.

Вместе с тем правительство усилило карантинные меры:

Люди, которые имели контакт с больным COVID-19 или болеют коронавирусом и не нуждаются в госпитализации, обязаны соблюдать режим самоизоляции .

. Люди, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса в общине согласно ситуационных отчетов ВОЗ, должны находиться на обсервации в течение 14 дней с целью недопущения занесения новых случаев болезни на территории Украины.