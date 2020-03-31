24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Больным коронавирусом разрешили выходить в аптеки и магазины: постановление правительства

- Читати новину українською
Покупки во время карантина / УНН

Украинцам, у которых лабораторно подтвердили COVID-19, позволили в неотложных случаях выходить в аптеки и продуктовые магазины.

Соответствующее постановление опубликовали на правительственном портале.

Читайте также: Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса

В частности, правительство внесло изменения, согласно которым под категорию лиц, которые нуждаются в самоизоляции, попадают больные коронавирусом и контактные лица зараженных COVID-19. При этом врач самостоятельно определяет срок самоизоляции таких людей.

Лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, посещения общественных мест.

Впрочем, при необходимости, больным разрешили выходить из дома во время самоизоляции в аптеки, продуктовые магазины или медицинские учреждения.

Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстояния не менее 1,5 метра,
– говорится в постановлении правительства.


Скриншот постановления правительства

Редакция Здоровье 24 уже обратилась в Министерство здравоохранения за разъяснением.

Вместе с тем правительство усилило карантинные меры:

  • Люди, которые имели контакт с больным COVID-19 или болеют коронавирусом и не нуждаются в госпитализации, обязаны соблюдать режим самоизоляции.
  • Люди, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса в общине согласно ситуационных отчетов ВОЗ, должны находиться на обсервации в течение 14 дней с целью недопущения занесения новых случаев болезни на территории Украины.

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Карантин в Украине 2020
Комментарии

Читайте также

сегодня , 14:26 Врачи "скорой" на Херсонщине распаковали помощь из Китая: интересные фото и видео
Новини України 16237
сегодня , 17:35 В Винницкой области подтвердили 36 случаев коронавируса
Лікування 15053
сегодня , 17:11 Коронавирус в Испании: за сутки умерло рекордное количество людей
Здорове життя 51343
сегодня , 15:15 Коронавирус COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам
Здорове життя 27953
сегодня , 18:01 Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
Food and Drinks 107935
сегодня , 13:43 Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
Традиції 93828
сегодня , 09:13 Люди должны зарабатывать деньги: Шмыгаль прогнозирует ослабление карантина
Новини України 12072
сегодня , 17:15 Коронавирус в России: зафиксировано больше 2 300 больных
Лікування 129805
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
30 марта 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур
28 марта 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька
27 марта 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
27 марта 00:12 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза

Новости
Больше новостей
Залиште відгук