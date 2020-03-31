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Больше всего на коронавирус в Украине болеют люди в возрасте от 30 до 60 лет

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63,5% от всех выявленных случаев COVID-19 в Украине относятся к возрастной категории от 30-ти до 60-ти лет.

В Минздраве напомнили главные симптомы коронавируса. Заболеть COVID-19 могут люди любого возраста, впрочем чаще всего в Украине болеют люди до 60 лет.

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Наличие хронических заболеваний увеличивает риск тяжелого заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Симптомы коронавируса

При появлении сложных симптомов ОРВИ (затрудненное дыхание, повышенная температура, кашель) обращайтесь за неотложной медицинской помощью. Перед приездом бригады скорой или перед тем, как войти в медицинское учреждение, наденьте медицинскую маску.

Если есть основания полагать, что вы можете болеть COVID-19, обязательно сообщите об этом оператору скорой помощи или семейному врачу.

Лица, которые находятся под наблюдением или самостоятельно наблюдают за состоянием своего здоровья, должны следовать инструкциям, предоставленным местным отделом здравоохранения или ответственным за профессиональную гигиену труда.

Внимание! Подозрение на COVID-19, необходимость в диагностике и госпитализации, а также курс лечения определяет исключительно врач!

Ранее Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине на коронавирус COVID-19 чаще болеют женщины. Так, из общего количества больных – 52% женщины.


Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Лечение Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Министерство здравоохранения Украины
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