Большинство аппаратов для поддержки дыхания больных коронавирусом вышли из строя, – Бахматов

Советник мэра Киева Максим Бахматов рассказал, что часть аппаратов ИВЛ, про которые больницы сообщают в отчетах, могут быть нерабочими.

На своей странице в фейсбуке Бахматов рассказал, что Киевский волонтерский штаб провел экспертный независимый аудит Киевской городской клинической больницы №17 в состояние готовности приема пациентов с коронавирусом.

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Согласно рекомендации Минздрава, ККМЛ №17 перепрофилирует старые отделение для приема пациентов с COVID-19. Недавно больница сообщила, что в наличии 24 аппарата для искусственной вентиляции легких. Во время независимого аудита волонтеры обнаружили, что 8 из них – в нерабочем состоянии.

Кроме этого, из 16 рабочих аппаратов ИВЛ 10 не соответствуют требованиям и не имеют режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом (одно из осложнений COVID-19).

Если разобраться дальше, то 4 из 6 этих аппаратов ИВЛ работают на ургентную медицину и не могут быть привлечены к лечению пациентов с коронавирусом. Следовательно, из 24 аппаратов для пациентов с COVID-19 остается лишь 2 аппарата.

Перед тем, как делать громкие заявления о количество аппаратов ИВЛ, надо понимать, работает ли он. Отдельно следует убедиться будет ли он работать во время, например, случайного выключения света. Или вообще убедиться, что в палате, где он должен стоять, работают розетки,

– заявил Бахматов.

Бахматов отметил, что в больнице отсутствует альтернативный источник электроснабжения. Это означает, что если свет исчезнет, то аппаратура просто выключится. Также он подозревает, что это не единственная больница в стране с такой же проблемой.

Мое субъективное впечатление, что эта больница не исключение. Нужно делать аудиты. Нужно разбирать на винтики. Нужно иметь яйца, чтобы сказать: "ребята, нам пізд*ц",

– подчеркнул он.

По его словам, та же история с вторым важным медицинским оборудованием: с CPAP - аппаратами, мониторами, аспираторами, пульсоксиметрами, шприцевими и волюметричними помпами.

После аудита волонтеры сформировали перечень необходимого для ККМЛ №17 и подсчитали, что для того, чтобы все приобрести, необходимо 10 606 092 гривен. Если волонтерам удастся собрать нужную сумму, то в больнице смогут разместить 62 пациентов с коронавирусом – 50 человек в инфекционное отделение и еще 12 в отделение интенсивной терапии.

Вместе с тем, Бахматов и поделился позитивными новостями – в больнице уже прокладывают кислородную магистраль за средства Фонда ИТ компании Innovecs.

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