24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Большинство аппаратов для поддержки дыхания больных коронавирусом вышли из строя, – Бахматов

- Читати новину українською
Проблема с аппаратами искусственной вентиляции легких в Украине / 24 канал

Советник мэра Киева Максим Бахматов рассказал, что часть аппаратов ИВЛ, про которые больницы сообщают в отчетах, могут быть нерабочими.

На своей странице в фейсбуке Бахматов рассказал, что Киевский волонтерский штаб провел экспертный независимый аудит Киевской городской клинической больницы №17 в состояние готовности приема пациентов с коронавирусом.

К теме Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика

Согласно рекомендации Минздрава, ККМЛ №17 перепрофилирует старые отделение для приема пациентов с COVID-19. Недавно больница сообщила, что в наличии 24 аппарата для искусственной вентиляции легких. Во время независимого аудита волонтеры обнаружили, что 8 из них – в нерабочем состоянии.

Кроме этого, из 16 рабочих аппаратов ИВЛ 10 не соответствуют требованиям и не имеют режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом (одно из осложнений COVID-19).

Если разобраться дальше, то 4 из 6 этих аппаратов ИВЛ работают на ургентную медицину и не могут быть привлечены к лечению пациентов с коронавирусом. Следовательно, из 24 аппаратов для пациентов с COVID-19 остается лишь 2 аппарата.

Перед тем, как делать громкие заявления о количество аппаратов ИВЛ, надо понимать, работает ли он. Отдельно следует убедиться будет ли он работать во время, например, случайного выключения света. Или вообще убедиться, что в палате, где он должен стоять, работают розетки,
– заявил Бахматов.

Бахматов отметил, что в больнице отсутствует альтернативный источник электроснабжения. Это означает, что если свет исчезнет, то аппаратура просто выключится. Также он подозревает, что это не единственная больница в стране с такой же проблемой.

Мое субъективное впечатление, что эта больница не исключение. Нужно делать аудиты. Нужно разбирать на винтики. Нужно иметь яйца, чтобы сказать: "ребята, нам пізд*ц",
– подчеркнул он.

По его словам, та же история с вторым важным медицинским оборудованием: с CPAP - аппаратами, мониторами, аспираторами, пульсоксиметрами, шприцевими и волюметричними помпами.

После аудита волонтеры сформировали перечень необходимого для ККМЛ №17 и подсчитали, что для того, чтобы все приобрести, необходимо 10 606 092 гривен. Если волонтерам удастся собрать нужную сумму, то в больнице смогут разместить 62 пациентов с коронавирусом – 50 человек в инфекционное отделение и еще 12 в отделение интенсивной терапии.

Вместе с тем, Бахматов и поделился позитивными новостями – в больнице уже прокладывают кислородную магистраль за средства Фонда ИТ компании Innovecs.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Больница
Комментарии

Читайте также

сегодня , 12:10 Великий пост 2020: история и правила соблюдения
Традиції 62399
сегодня , 11:03 Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
Здорове життя 503530
сегодня , 10:25 В Китае снова зафиксировали вспышку коронавируса: 1 600 случаев за сутки, – Ляшко
Лікування 37659
сегодня , 17:26 Отопительный сезон: когда отключат отопление в Украине 2020
Новини України 21385
сегодня , 08:08 Главные новости 1 апреля: Усиление ограничений во время карантина, изменение оплаты пенсий
Новини України 16913
сегодня , 12:00 Коронавирус в Украине: количество больных – 804
Лікування 167287
сегодня , 13:50 Коронавирус COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам
Здорове життя 36024
сегодня , 13:35 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
Медицина 206002
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 18:10 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач
1 апреля 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
31 марта 16:57 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
30 марта 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур

Новости
Больше новостей
Залиште відгук