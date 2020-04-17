Большинство больных COVID-19, которых лечили Ремдесивиром, выздоровели за 6 дней, – CNN

Большинство пациентов, которых лечили Ремдесивиром во время клинических исследований, быстро выздоровели и уже выписаны из больниц.

У каждого из пациентов были острые респираторные симптомы и лихорадка, но их выписали менее чем за неделю, сообщает CNN.

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Препарат Ремдсесивир разработала компания Gilead Sciences, которая спонсирует его тестирования в 152 местах по всему миру. Компания испытывает потенциальные лекарства на 2 400 пациентах в тяжелом состоянии и на 1 600 пациентах с умеренными симптомами.

Положительными новостями об эффективности препарата поделились исследователи из Университета Чикаго.

Большинство наших пациентов были тяжелыми. И большинство из них через 6 дней пошли домой. Это говорит нам, что продолжительность терапии не должна быть на уровне 10 дней,

– сказала инфекциониста Кейтлин Маллен из Университета Чикаго.

Маллен отметила, что несмотря на то, что большинство пациентов уже выписалась, все же два человека умерли от болезни.

Журналисты CNN стремились получить больше деталей про эффект лекарств, но в университете сказали, что комментарии дадут после того, как будут готовы официальные результаты исследований.

Стоит отметить, что эти клинические испытания не включали контрольную группу, из-за чего трудно сказать, действительно ли препарат помог ускорить лечение пациентов. Причина в том, что пациенты из контрольной группы не лечатся этим препаратом, позволяющим исследователям понять, насколько экспериментальные лекарства эффективны.

Вместе с тем, в Gilead Sciences сообщили, что до конца месяца планируют получить результаты тестов и до этого не советуют возлагать на препарат большие надежды.

Мы понимаем острую потребность лечения COVID-19 и большой интерес к данным по нашему препарату remdesivir... Итоговые данные нужно тщательно проанализировать, чтобы сделать какие-либо выводы по испытаниям. Все истории хоть и подбадривают, но не дают статистической силы, необходимой для определения безопасности и эффективности Ремдесивира в лечении COVID-19,

– добавили в компании.

Ранее Ремдесивир испытывали против эболы, но он оказался не слишком успешным. Впрочем, ряд исследований на животных показал, что лекарства могут быть эффективными в борьбе с коронавирусами, похожими на COVID-19, SARS и MERS.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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