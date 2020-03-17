Большинство больных переносят коронавирус как обычное ОРВИ

У 96,6% больных коронавирусом нет смертельных последствий. Поэтому подавляющее большинство инфицированных переносят болезнь, как ОРВИ.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в фейсбук.

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Большинство людей, болеющих новым коронавирусом, переносят его как обычное ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем.Так, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от Covid-19 на уровне 3,4%,

– напоминает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Следовательно, в случае первых симптомов ОРВИ необходимо обратиться к своему семейному врачу. Помните, что обычная медицинская маска не защищает от заражения коронавирусом и любых других вирусов.

Ее должны одевать люди с симптомами ОРВИ, медработники и люди, которые ухаживают за больными.

Редакция Здоровье 24 также призывает не медлить с обращением к врачу в случае "обычной простуды". Если у вас появились симптомы острых респираторных заболеваний и вам крайне необходимо выйти из дома – надевайте медицинскую маску и не контактируйте с другими людьми.

По состоянию на 17 марта, в Украине официально подтвердили 7 случаев заражения Covid-19 и 1 летальный случай. 4 из этих случаев заражения произошли непосредственно на территории Украины – эти люди не путешествовали за границу.

16 марта в Черновцах от легочной пневмонии умерла женщина с подозрением на коронавирус.

По состоянию на 17 марта 10:00, в Центр общественного здоровья поступило 140 подозрений на Covid-19 от начала года. 89 из них оказались отрицательными, 7 положительными, а еще 42 исследуются.



Ответственность за нарушение карантина в Украине / Инфографика 24 канала

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