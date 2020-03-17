Большинство хирургических операций в Украине отсрочат из-за угрозы коронавируса

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что большинство плановых операций в Украине будут переносить. Он объяснил, что надо освободить кровати и оборудование для больных коронавирусом заблаговременно.

Отмена плановых операций и госпитализаций – это поэтапный процесс, заявил Виктор Ляшко во время брифинга.

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Ляшко рассказал, что в случае, если будет массовое поступление больных коронавирусом, учреждения здравоохранения перепрофилируют.

Для того, чтобы перепрофилировать заведения, нам нужно освобождать кровати, на которых находятся не ургентные больные (те, которые не требуют безотлагательного лечения, – ред.) и вред для их здоровья может произойти через 3, через 4 месяца. Этот процесс не должен навредить здоровью,

– сказал Виктор Ляшко.

Ляшко пояснил, что речь не идет об отмене или переносе всех плановых операций. По его словам, этот вопрос на рассмотрении врача, ведь он принимает решение, опираясь на состояние здоровья больного.

Он уточнил, что в случае необходимости проведения такой операции, ее должны проводить в заведениях охраны здоровья и без вреда для здоровья пациента.

Напомним, что по состоянию на 17 марта в Украине официально подтвердили 7 случаев заражения коронавирусом и 1 летальный случай. 4 из 7 инфицированных заразились коронавирусом непосредственно на территории Украины.



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