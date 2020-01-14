Большинство женщин испытывают облегчение после аборта: исследование

Одно из крупнейших исследований эмоционального состояния женщин после аборта демонстрирует, что большинство из них не жалеют о своем поступке, а наоборот – чувствуют облегчение.

Исследователи пришли к такому выводу после пятилетнего наблюдения за тысячей женщин, сообщает CNN со ссылкой на Social Science & Medicine.

К теме: Какой вред может нанести медикаментозный аборт: ответ гинеколога

Исследователи обнаружили, что через пять лет после аборта только 6% чувствовали негативные эмоции. Подавляющее большинство опрошенных женщин, а именно 84%, были положительно настроены или вообще не имели никаких эмоций по поводу своего решения.

Чуть больше половины женщин сказали, что решение прервать беременность было очень тяжелым, 27% из которых назвали его "несколько сложным". Около 46% сказали, что принять решение об аборте не было сложно.

Почти 70% женщин заявили, что боятся стигматизации, если окружающие узнают о совершенном поступке. Интересно, что те женщины, которые пережили стигматизацию, осуждение общества и которым трудно давалось это решение, сообщали о чувстве вины, гневе, печали и даже отвращении. Но со временем эти эмоции исчезали, а у некоторых уже даже и через год.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.